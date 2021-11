Öngyulladó nadrágokkal küzdöttek Új-Zélandon

Az új-zélandi gazdálkodók egy különös és veszélyes jelenséggel szembesültek az 1930-as években: nadrágjaik látszólag minden előzmény és különösebb ok nélkül hirtelen lángra kaptak, majd hevesen égni kezdtek. Miután többen súlyosan megsérültek, néhányan pedig meg is haltak ilyen tűzesetekben, vizsgálat kezdődött, hogy feltárja, mi lehet az oka a jelenségnek.

Mérgező növény

Mint kiderült, a valódi felelős a Jacobaea vulgaris, magyarul „jakabnapi aggófű” (Senecio jacobaea) néven emlegetett (valójában azonban nem az aggófüvek közé, ahová először besorolták, hanem az őszirózsafélék családjába tartozó) gyomnövény, amely invazív fajként kezdett terjedni Új-Zélandon a XX. század elején. A sárga virágokat hozó növény kívülről ártalmatlannak tűnik, ám igen sok mérgező anyagot tartalmaz.

Néhány virágban ugyan nincs olyan sok méreganyag, hogy bajt okozzon, viszont, ha például a legelő tehenek sok ilyet fogyasztanak el, akkor a májukban elegendő mennyiség halmozódik fel ahhoz, hogy egy idő után elpusztuljanak. De előtte még a tejbe – vagy a virágokra szálló méhek révén a mézbe – is eljuthatnak ezek az anyagok, és így a felhalmozódás az ezeket fogyasztó emberi szervezetekben is elindulhat.

Gyúlékony gyomirtó

Nem csoda, ha az új-zélandi gazdálkodók meg akarták állítani a növény terjedését. Követve a mezőgazdasági minisztérium ajánlását, erre a célra nátrium-klorátot használtak gyomirtószerként. A kipermetezett szer egy része átitatta a felhasználók öltözetét, elsősorban a nadrágjukat, s megszáradva ott is maradt. A nátrium-klorát azonban meglehetősen gyúlékony anyag, hő hatására (tehát például egy kályha vagy egy tűzhely közelébe száradás céljából felakasztva), dörzsölés és erős ütés hatására (tehát például lovaglás közben) is meggyulladhat, arról nem is beszélve, hogy egy óvatlanul meggyújtott gyufa is képes volt lángra lobbantani ilyen módon a ruhát.

A nátrium-klorát gyomirtóként való használatát ezek után betiltották Új-Zélandon, a Jacobaea vulgaris pedig azóta is problémákat okoz a szigetországban – de legalább attól nem kell félniük a gazdálkodóknak, hogy a nadrágjuk hirtelen lángolni kezd.