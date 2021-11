Esőben és szélben masíroznak a klímatüntetők Glasgow-ban

Míg pénteken a fiataloké volt a terep, szombaton egy, a Fridays for Future rendezvénynél is nagyobb klímatüntetés zajlik Glasgow-ban, ahol az ENSZ klímakonferenciáját tartják. Jól mutatja, hogy a klímaváltozás témája mennyire irányítja jelenleg a közéletet az, hogy többezren masíroznak jelenleg is a városban az eső, szél és csípős hideg ellenére is.

A The New York Times tudósítása szerint egy órába is beletelik, hogy a tömeg elhaladjon egy fix pont előtt. A tüntetésre már előzetesen is több embert vártak, mint a fiatalok rendezvényére. Az aktivisták hasonló célokért vonulnak, mint a Fridays for Future-ön részt vevők: határozottabb fellépést követelnek a döntéshozóktól a klímaváltozás megfékezése érdekében.

Miközben a tömeg az utcákon vonul, a COP26-on éppen a természet megóvásáról, az élelmiszerbiztonságról és a mezőgazdaságról esik szó. Beszélt Idris Elba az afrikai gazdálkodók nehézségeiről, már lezajlott egy panel a mezőgazdaság átalakításáról, és hamarosan a földfelhasználásról kezdődik szakértői beszélgetés. A holnapi napon a tanácskozók is megpihennek, a rendezvény pedig hétfőn folytatódik tovább.