Hatalmas víztölcsért videóztak Kuba partjainál

Ritka, légköri víztölcsért örökítettek meg a kubai Cienfuegos közelében helyi idő szerint szombat délután – írja az RTE. A Cienfuegosi Tartományi Meteorológiai Központ szerint a jelenség nagyjából tíz percig tartott, károkat viszont nem okozott.

A víztölcsér a tornádók azon típusa, amely vízfelszíneken alakul ki.

A meteorológiai jelenség sosem éri el a szárazföldet.

A rare waterspout, a tornado that occurs over a body of water but never reaches land, was spotted off the coast of Cuba over the weekend | Read more: https://t.co/q37pMtbZRh pic.twitter.com/W5jbVoLbjX

— RTÉ News (@rtenews) October 18, 2021