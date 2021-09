Egészségesebben vásárolunk, ha a bolti kasszáknál nem rakják elénk az édességet

A Southamptoni Egyetem kutatása szerint egészségesebb ételeket vásárolunk, ha a boltokban a kasszák mellett nem a szokásos feldolgozott ételek és édességek várnak minket, hanem például csak víz – írja a MedicalXPress. A kutatást az Iceland bolthálózat üzleteiben végezték, méghozzá úgy, hogy a boltok eladási statisztikáit és a vásárlók döntéseit is monitorozták.

A PLOS Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a cukrászati termékek eladása csökkent, a zöldségeké és gyümölcsöké azonban nőtt, amikor a zöldségosztály kínálatát bővítették, nagyobb helyet adtak neki, a kasszáknál pedig vizet és más termékeket (nem élelmiszert) helyeztek el.

A szupermarketek jelenleg is céltudatosan helyezik el a termékeket a polcokon, csak ez a cél nem az egészség, hanem a minél nagyobb profitmaximalizálás.

A tanulmány most megmutatta, hogy igenis nagyon sokat számít, hogy milyen ételek jönnek velünk szembe bevásárlás közben, és hogy ezeket az ételeket hova helyezik – az impulzusvásárlók például nagyobb valószínűséggel vesznek édességet akkor, ha az a kasszánál is van.

Bár hasonló témában készült már korábban kutatás, ez az első, amely egyszerre több stratégiát is vizsgál. A szakértők szerint annak fényében, hogy az elhízás – kiemelve a gyerekkori túlsúlyt – egyre nagyobb egészségügyi kihívás országszinten is a világ sok nemzete számára, az eredményeik fontosak, és megfontolandók lehetnek a szupermarketek és a kormányok számára is.