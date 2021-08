Tízből kilenc magyart komolyan aggaszt a klímaváltozás

A magyarok életében erőteljesen jelen van a klímaváltozás okán érzett szorongás és egyéni szinten törekednek a klímalábnyomuk csökkentésére is – derült ki egy vadonatúj kutatásából. A reprezentatív felmérés továbbá arra is rámutatott, hogy az emberek nagy része akár többet is hajlandó költeni az ökobarát csomagolásra és nyolcvan százalékuk előnyben részesíti a klímasemlegesen működő cégek termékeit, szolgáltatásait.

Országos, reprezentatív kutatás készült azzal a céllal, hogy felderítse az emberek klímaváltozással kapcsolatos véleményét, vásárlási szokásait. A SIÓ-Eckes június 25-30 között, 1000 fő 15–69 év közötti okostelefont használó megkérdezésével készült kutatása továbbá arra is rámutatott, hogyan gondolkodnak a megkérdezettek a klímasemlegességről, mit várnak el ezzel kapcsolatban a gazdasági szereplőktől és egyéni szinten hogyan tesznek az éghajlatváltozás ellen.

A klímaváltozás miatti aggódás erőteljesen jelen van a magyarok életében: a válaszadók 92%-a komoly problémának tartja a globális éghajlatváltozást és minden hatodik megkérdezett kifejezetten szorong is miatta.

Az egyén szintjén is megmutatkozik a téma iránti fogékonyság: a megkérdezettek 78%-a szelektíven gyűjti a hulladékot, 67% takarékoskodik az energiával és a vízzel, a válaszadók fele pedig tudatosan választja a közösségi, gyalogos vagy kerékpárral történő közlekedést az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében. Mindössze 2% nyilatkozott úgy, hogy nem tesz semmit a klímaváltozás visszaszorításáért. A vállalatok fenntarthatósági tevékenységével kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemények: a válaszadók fele gondolja úgy, hogy vannak cégek, amelyek eleget tesznek a klímavédelemért, azonban

csupán minden 20. kitöltő van kifejezetten jó véleménnyel a vállalatok ilyen irányú intézkedéseiről.

A cégek klímasemlegesség iránti elkötelezettsége azonban nemcsak környezeti, hanem üzleti szempontból is fontos lehet. A kutatásból ugyanis kiderült, hogy a károsanyag-kibocsátásukat valamilyen formában kompenzáló cégek termékei, szolgáltatásai iránt nagy az elköteleződés: a kitöltők 80%-a előnyben részesíti az ilyen gyártókat, főleg akkor, ha a környezettudatosság nem drágítja meg a termékeket és az emberek közel háromnegyede hajlandó magasabb árat fizetni a környezettudatos csomagolásért is. Továbbá a válaszadók 83%-a nyilatkozta azt, hogy munkavállalóként a fenntarthatóan működő cégeket vonzóbbnak találja.