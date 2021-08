Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság szerint most már tényleg le kéne szokni az ivermectinről

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) nemrég közleményt adott ki: figyelmeztetett, hogy senki ne szedjen ivermectint tartalmazó állatgyógyászati szereket koronavírus ellen – szúrta ki a HVG. A hatóság csupán annyival kommentálta a felhívást:

Ön nem egy ló. Nem is tehén. Komolyan, emberek. Ne vegyék be.

Az FDA közölte, az ivermektint tartalmazó állatgyógyszereket az állatok féregtelenítésére használják, ha azonban ember veszi be ezeket a készítményeket, akkor az súlyos károkat is okozhat a szervezetben. Fontos tudni, hogy az ivermectint emberi gyógyszerekben is használják parazitafertőzés ellen, az FDA most az állatgyógyászati szerekről adott ki ajánlást.

Itthon korábban Sarkadi Balázs akadémikus fejtette ki sarkosan az álláspontját a témában, és felhívta a figyelmet, hogy az ivermectin a paraziták, férgek idegrendszerére hat, csakhogy a miénkre is ugyanilyen káros lehet, ha bejut az agyba.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Egyelőre az ivermectin, mint hatóanyag koronavírus elleni hatásosságáról sincs megfelelő tudományos bizonyíték, a komolyan vehető kutatások, úgy tűnik, inkább arra jutnak, hogy nem befolyásolja sem a lefolyást, sem a halálozást. Jelenleg az Oxfordi Egyetem kutatja a hatóanyagot egy nagyobb kísérletben, és Magyarországon is elindult a tanulmányozása jó pár hónappal ezelőtt, ennek eredményéről még nincs hír.

Az viszont biztos, hogy az állatgyógyászatban használt szereket egyáltalán nem érdemes beszedni – még akkor sem, ha esetleg kiderül, hogy az ivermectin bármilyen szinten hatásos lehet.

