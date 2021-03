Az Európai Gyógyszerügynökség nem ajánlja az ivermectin koronavírusra való alkalmazását

Állásfoglalást adott ki az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az ivermectin koronavírusra való használatát illetően: a szakértők átnézték a fellelhető szakirodalmat, és úgy ítélték, a féreghajtóként bejegyeztetett szer a rendelkezésre álló vizsgálatok alapján nem alkalmas a COVID-19 kezelésére. Az EMA ezért csak jól megtervezett klinikai vizsgálatokban támogatja a szedését, amelyek további információt nyújthatnak az esetleges hatékonyságáról.

Az Európai Unióban az ivermectin tartalmú szerek egyes féregfertőzések kezelésére rendelkeznek engedéllyel, valamint bőrön alkalmazott készítményeinek alkalmazását jóváhagyták egyes bőrbetegségek kezelésére. Ezen kívül állatgyógyászatban engedélyezett az EU-n belül.

Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy az ivermectin képes gátolni a SARS-CoV-2 replikációját, de sokkal nagyobb koncentrációkban, mint amekkora elérhető a jelenleg engedélyezett adagok révén. Ez azért probléma, mert bár ezekben a dózisokban a szert jól tolerálja a szervezet,

a magasabb adagok már komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Az EMA szakértői átnézték a rendelkezésre álló laboratóriumi, megfigyelésre alapuló és klinikai kutatásokat, valamint az ezekből készült metaanalíziseket is, de ezek alapján sem jelenthető ki, hogy az ivermectin hatékony a koronavírus-fertőzés ellen. A klinikai vizsgálatok egy része nem hozott kedvező eredményt, másik része lehetséges előnyökről számolt be, de a legtöbb EMA által átvizsgált kutatás alacsony résztvevőszámmal készült, és egyéb korlátai is voltak: többek között a különböző adagolási rendszerek és az ivermectinnel együtt adott gyógyszerek.

A gyógyszerügynökség megjegyezte, hogy további megfelelően tervezett, randomizált kutatásokra lesz szükség, hogy alá lehessen támasztani az ivermectin hatásosságát a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban. Az EMA közleményét a COVID-19 EMA pandémiás Akciócsoport (COVID-ETF) is támogatta.