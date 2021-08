36 percet vehet el az életünkből egyetlen hot dog

Veszélyes és akár rákkeltő is lehet a ketogén diéta az eddigi legnagyobb kutatás szerint

Érdekes kutatást folytattak a Michigani Egyetem szakértői: kiszámolták, hogy statisztikailag mennyi időt vesz el az életünkből az egészségtelen, és mennyi időt ad hozzá az egészséges táplálkozás. Egy hot dog például 36 perccel rövidíti meg az egészséges éveinket, míg a kesudió 26 percet adhat hozzá – írja a Study Finds.

A kutatásban az is kiderült, hogy ha már csak az étrendünk 10 százalékát megreformáljuk, és a feldolgozott húsok és marhahús helyett gyümölcsökre és zöldségekre, valamint magvakra és tengeri herkentyűkre és halakra, éveket adhatunk hozzá az életünkhöz.

Egyrészt az étrendünk szénlábnyoma drasztikusan csökkenni fog, nagyjából az egyharmadára, másrészt minden egyes nap akár 48 percet is adhatunk az egészséges éveinkhez.

A szakértők a környezeti hatást és az egészségre gyakorolt hatásokat vizsgálták meg 5800 különböző étel esetében. Az egészséges éveket úgy kategorizálták, hogy betegség és egyéb fogyatékosság nélkül élhetjük le őket. A kutatók statisztikai módszerekkel megállapították, hogy egyes ételeknek milyen pontjaik vannak, a pozitív ponttal rendelkezők hozzáadnak, a negatívval rendelkezők elvesznek az életünkből.

A Nature Food tudományos folyóiratban megjelent kutatásból kiderült, hogy a feldolgozott húsok tesznek a legrosszabbat a szervezetnek és a környezetnek is, nem fekete-fehér azonban a helyzet: vannak olyan egészséges ételek, amelyek környezeti szempontból nem számítanak a legjobb választásnak, és fordítva. Az eredmények ugyanakkor azt is mutatják, hogy kisebb változások is sokat segíthetnek a helyzeten.