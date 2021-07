Furcsa, poros bolygórendszert vizsgálunk a szomszédban

A James Webb teleszkóp egy nagyon érdekes, törmelékkoronggal rendelkező bolygórendszert fog vizsgálni a szomszédunkban: a Beta Pictoris csillag körül rendeződő bolygók 63 fényévnyire keringenek a Földtől, és a NASA készülő űrteleszkópjának egyik első vizsgálati célpontja lesz – írja a Sci-Tech Daily.

A Beta Pictoris bolygórendszer egy csillagból, legalább két bolygóból, és az első olyan üstökösből áll, amelyet ismerünk a Naprendszeren kívülről. Csillagászok már az 1980-as évektől megfigyelik a bolygórendszert, de még mindig nagyon keveset tudni például a benne található extrém mennyiségű por és törmelék összetételéről, ebben segít majd a Webb.

A bolygórendszer központi csillaga kétszer masszívabb, mint a Nap, sokkal melegebb is, és lényegesen fiatalabb – míg a saját csillagunk 4,6 milliárd éves, addig ez csupán 20 millió éve létezik. Valójában az egész bolygórendszer azért izgalmas, mert itt találtuk meg az első exoüstököst, vagyis a saját Naprendszerünkön kívül mozgó üstököst.

Mint a saját Naprendszerünk, úgy a Beta Pictoris is tele van törmelékkel – amíg a miénk a Kuiper-övben kezdődik, addig a Beta Pictorisnál ez masszívabb és közelebb kezdődik a csillaghoz képest, és, ahogy a sajátunk, úgy ez is tele van üstökösökkel, aszteroidákkal, és más, bolygókeletkezésnél létrejövő törmelékkel. Azt azonban nem tudjuk, hogy ez a törmelék pontosan miből is áll.

A James Webb egyik kutatási projektjének az lesz a célja, hogy meghatározza, pontosan miből áll ez a törmelék, illetve hogy mi van a törmelékgyűrűk és a csillag között pontosan.