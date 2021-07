Az amerikaiak 20 százaléka elhiszi, hogy mikrochip van a vakcinákban

A The Economist és a YouGov kérdőíve szerint az amerikaiak 20 százaléka ténylegesen elhiszi, hogy mikrochipet fecskendeznek az emberekbe a koronavírus elleni vakcinákkal – idézi a kutatást a The Jerusalem Post. Bár semmi bizonyíték nincs rá, a megkérdezettek 15 százaléka mondta azt, hogy az elmélet valószínűleg igaz, és 5 százalék, hogy biztosan igaz.

Az összeesküvés-elméletet jobbára a Donald Trumppal szimpatizálók támogatják (29%), a Joe Bidenre szavazóknál kevesebb az arány (8%).

A koronavírus-vakcinákkal kapcsolatban rengeteg a tévhit, amelyek a közösségi médiában úgy terjednek, mint a futótűz. A Facebook, Twitter, Instagram és társaik sajátos véleménybuborékokat hoznak létre az algoritmus speciális működése miatt, ami azt jelenti, hogy egy minket érdeklő témában egyre több kontentet jelenítenek meg nekünk – éppen ezért azt a torz benyomást keltik, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint mi.

A hazai oltásellenesekről és az itthon terjedő teóriákról tavaly készült pár kutatás, a legteljesebbről mi is beszámoltunk:

Jellemző álhír még az, hogy Bill Gates áll a mikrochipezés mögött, sőt, sokan már a mikrochip kapcsolásai rajzát is megtalálták, de egy darabig az is nagyot futott, hogy az oltások terméketlenséget okoznak, és sorra hallani olyanokról is, akik ismernek olyat, aki ismer olyat, aki látta, hogy a kórházakban tömegek halnak meg az oltásoktól. Az ilyen összeesküvés-elméletek társadalmi szinten borzasztó károsak tudnak lenni, így érdemes erős forráskritikával élnünk, és megválogatni, mit hiszünk el az interneten.