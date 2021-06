Egy nagy vihart követően egy hatalmas koponya sodródott partra New Jersey-ben – írja az IFLScience. A megtaláló rendőrök értesítették a New Jersey-i Környezetvédelmi Hivatalt. Amíg a szakértők igyekeztek megállapítani, milyen állattól származik a maradvány, megosztották a Twitteren a koponyáról készült fotót, hátha valaki felismeri a fajt.

You never know what you are going to find on the beach after a storm! Our State Park Police found this skull at Island Beach State Park on Monday. As soon as we identify it, we’ll let you know.

For now, do you have any guesses? pic.twitter.com/huuHiBl70z

— New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) June 2, 2021