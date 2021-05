Csúsztatás, hogy a WHO szerint a Sinopharm az időseknél is hatékony és biztonságos

Menczer Tamás Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár újra megszólalt Sinopharm-ügyben a Facebook oldalán, amelyben azt állítja: a WHO szerint a kínai vakcina hatásos és biztonságos az időseknél is. A videóban az Egészségügyi Világszervezet május 7-én megjelent ajánlására hivatkozik, de ismét erős csúsztatásokkal: ahogyan az sem igaz, hogy a The Lancet kiállt a Sinopharm mellett (erről itt és itt írtunk), úgy az sem igaz, hogy a WHO szerint a vakcina hatásos és biztonságos az időseknél is.

Korábban beszámoltunk mi is róla, hogy a WHO kiadott egy elemzést a Sinopharm biztonságosságáról és hatásosságáról, amelyben azt írta: nincs elég adat a 60 évnél idősebbekről arra vonatkozóan, hogy számukra mennyire hatásos és biztonságos a vakcina. A jelentés szerint a WHO egyáltalán nincs meggyőződve a bizonyítékok hiányában arról, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a vakcina egy vagy két oltása után idősebb felnőtteknél alacsony, illetve a hatékonysági kutatásokkal is akadtak problémák.

Ennek ellenére a szervezet május 7-én kiadta az ajánlását, és engedélyezte is a Sinopharmot vészhelyzeti használatra. Így ez lett az első olyan oltóanyag, amely megkapta az engedélyt úgy, hogy nem nyugati gyógyszercég fejlesztett ki a koronavírus ellen.

Az ajánlásban valóban akadnak hasonló állítások, amelyeket az államtitkár emelt ki, a probléma a ferdítéssel van. A videóban szóban forgó bekezdés ugyanis nem azt állítja, hogy a vakcina hatásos és biztonságos az időseknél, hanem azt, hogy

ugyan nincs elég és megfelelő minőségű adat, de a WHO-nak nincs oka feltételezni, hogy ne lenne megfelelő az oltóanyag.

A szóban forgó bekezdések pontos fordítása egyébként így hangzik:

A 60 éves és annál idősebb felnőttekről A fázis 3-as vizsgálatokba viszonylag kevés 60 évnél idősebb embert vontak be, sem a vakcinázott, sem a placebocsoportban nem volt COVID-19 fertőzés közöttük, ezért számukra a vakcina hatékonyságát nem lehet megállapítani. A szeropozitivitás szintje hasonló volt az időseknél, mint a fiatalabbaknál, a neutralizáló antitest titerek is jelen voltak, bár alacsonyabb számban, mint a fiataloknál. Előzetes, még nem lektorált, megfigyelésre alapuló adatok egy bahreini tanulmányból azt mutatják, hogy minden korcsoportban 80 százalék feletti a vakcina hatékonysága, még az időseknél is. Ezek az adatok, kiegészülve az immunogenitási adatokkal azt mutatják, hogy a vakcina valószínűleg az időseket is védi, de annak megállapítására, hogy olyan mértékben-e, mint a fiatalokat, további kutatásokra lesz szükség. Az alacsony kutatási résztvevőszám miatt a 60 év felettieknél a biztonságossági adatokra vonatkozó információ limitált. Nincs olyan elméleti okok, ami miatt azt hinnénk, a vakcina biztonsági profilja más az idősebb korosztályokban, mint a fiatalabbakban, utóbbiban vannak bizonyítékok a biztonságosságra. Mivel a klinikai vizsgálatokból nincs elég adat a biztonságosságról az idősekre vonatkozóan, további kutatásokra lesz szükség a biztonság és a hatékonyság megállapítására. A COVID-19 súlyossága és veszélyessége növekszik a kor előre haladtával. Az idősek oltása prioritás a WHO ütemterve szerint. Ezt a priorizációt a modellezések is támogatták, és az idősebb felnőttek vakcinációja nagy hatással bír, még akkor is, ha a vakcina kevésbé hatásos náluk, mint a fiatalabbaknál. A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a WHO javasolja az oltóanyag 60 év feletti használatát is. Hogy ez az ajánlás erősebb és bizonyítékokra alapuló legyen, további adatok szükségesek a biztonságosságra és hatékonyságra vonatkozóan ebből a korosztályból is.

Ez egyébként egyértelműen azt jelenti, hogy a WHO ajánlja a Sinopharmot az idősek számára is azért, mert számukra még mindig jobb a vakcina, mint a COVID-19, azt azonban barokkos túlzás kijelenteni, hogy a WHO szerint biztonságos és hatékony a vakcina az idősebb korosztályban. Ahogy a hazai virológusok is, úgy a WHO is azon az állásponton van, hogy a betegségnél bármelyik vakcina jobb, a Sinopharm pedig a fiatalabb korosztálynál hatékony és biztonságos, ezért nincs ok feltételezni, hogy az időseknél komolyabban hatástalan vagy veszélyes lenne.

Ezek az ajánlások és elemzések egyébként nem azt a célt szolgálják, hogy bármelyik vakcina hatásosságába vagy biztonságosságába vetett hitet megingassák. Az az oltóanyag, amely a WHO-tól vagy az EMA-tól vészhelyzeti engedélyt kap, megfelel minden előírásnak. Ezek a dokumentumok nem laikusok, hanem szakemberek számára készülnek, segítségükkel el lehet dönteni, hogy melyik vakcinának mi az előnye és a hátránya, így hogyan illeszthetők be egy oltási tervbe úgy, hogy az a legjobb és legmegfelelőbb legyen az adott populációra.