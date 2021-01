Akár 8 hónapig is tarthat az immunitás a koronavírus-fertőzés után

A COVID-19-cel kapcsolatban jelenleg az az egyik legnagyobb kérdés, hogy pontosan mennyi ideig is véd az újrafertőződéstől a szervezet, miután átestünk a betegségen. Az amerikai La Jolla Immunológiai Intézet kutatása szerint akár 8 hónapig is fennmaradhat az immunitás, és védve lehetünk attól, hogy újra elkapjuk a betegséget – olvasható az Eurekalerten megjelent sajtóközleményben.

A szakértők az immunválaszban résztvevő memória B-sejteket, T-gyilkos-sejteket és T-sejteket is vizsgálták 188 koronavíruson átesett ember vérében, ez az első olyan kutatás, ami ilyen széleskörű vizsgálatot mutatott be. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 188 fő tudományos szempontból még mindig nem jelent túl sok kísérleti alanyt, ezért valószínűleg nagyobb mintán is el kell majd végezni a kutatást.

A szakértők azt a konklúziót vonták le, hogy a SARS-CoV-2 kórokozó komoly választ vált ki az adaptív immunrendszer minden szereplőjéből, ez a válasz pedig nyolc hónappal később is jelen van. A Science tudományos folyóiratban megjelent tanulmány elemzi a korábbi, ilyen témájú kutatásokat is – azokat is, amelyek drámaian csökkenő antitestszámot mutatnak, ezért aggodalomra adhattak okot. A szakértők szerint az antitestek számának csökkenése normális, és nem jelenti azt, hogy a védettség nem áll fenn – egyszerűen csak azt, hogy

az immunválasz csökken, és beáll egy normál, fenntartható szintre.

Az intézet kutatói szerint a vérben még hónapokkal később is megtalálható memória B-sejtek a vírussal való találkozás után újra aktiválódnak, és kiváltják az immunválaszt. A kutatók arra is rájöttek, hogy a koronavírus tüskefehérjéjére specifikus B-sejtek száma a vérben hat hónap elteltével még emelkedett is. A segítő CD4+ T-sejtek is maradnak sokáig a véráramban, ez a kutatók szerint azt jelenti, hogy bármikor képesek reagálni az újrafertőződés veszélye esetén.

A szakértők azt mondják, az eredmények azt mutatják: a szervezet védve van az újrafertőződéstől, de legalább is a súlyos fertőzéstől biztosan, még a betegség után 8 hónappal, vagy akár tovább is. Arra viszont felhívták a figyelmet, hogy embere válogatja, mennyire erős ez az immunitás, az immunsejtek ugyanis teljesen más mennyiségben voltak jelen a vizsgált páciensek vérében. A gyenge immunmemóriával rendelkező embereknél jelentkezhet az újrafertőződés.

A konklúzió tehát az, hogy még 8 hónap elteltével is van minden, a betegségen átesett személynek bizonyos fokú immunitása – csakhogy az, hogy ez mennyire véd az újrafertőződés ellen, nagyrészt az adott személy immunmemóriájától függ. Ez fontos információ lehet a vakcinagyártók számára is.