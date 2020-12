Erős immunválaszt vált ki a Pfizer vakcinája

A természetes fertőződéshez képest 3-3,5-szeres ellenanyag-szintet produkál a szervezet a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinájára, még az idősebb, 55 év feletti korosztályban is 1,8-2-szeres ez az arány – ez azonban csak az immunválasz erősségét mutatja, a tartósságát nem. Továbbra is kérdéses, meddig véd a vakcina a fertőződéstől. A Pfizer sajtótájékoztatót tartott az oltóanyagról most, hogy az Európai Unióban feltételes felhasználási engedélyt kapott.

Bár a védelmi időszak kérdéses, az biztos, hogy az, akinél a védettség kialakult, nem fertőzhet másokat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a 95 százalékos védettség kialakulásához 28 napra van szükség, addig még bárki elkaphatja, és tovább is adhatja a vírust. Addig még érdemes a szociális távolságtartást gyakorolni, és kevesebbet közösségbe menni. Arról viszont még nincs hír, hogy mennyiben tér el a vakcina által adott immunitás a természetes immunitástól, és arról sincs, hogy mi a helyzet az újrafertőződéssel – az eredmények valószínűleg 3-4 hónapon belül már megérkeznek a klinikai vizsgálatokból.

Mellékhatások és ütközés

Ami a mellékhatásokat illeti, Dr. Fabó Tibor orvosigazgató elmondta: a messenger RNS 72 órán belül eltűnik a szervezetből, onnan már csak a test természetes immunreakciója zajlik, így a súlyos hosszú távú mellékhatások esélye minimális. A 3-as fázisú klinikai vizsgálatoknak viszont még nincs vége, két éven keresztül zajlik a résztvevők utánkövetése, ami megfelel egy hagyományos vakcinával kapcsolatos klinikai vizsgálatnak.

Akkor sem kell aggódni, ha valaki már átesett a víruson, vagy éppen beteg, és úgy kapja meg a védőoltást. Enyhe fertőzés esetén beadható a vakcina, akkor is, ha valaki már átesett a fertőzésen, a súlyos betegek azonban nem kaphatják meg, de ugyanez a helyzet a többi vakcina esetében is.

Nincs tehát ütközés, ráerősítés a szervezet természetes immunválaszával és az oltásra adott immunreakcióval.

Az angol mutáció

A Pfizer folyamatosan monitorozza az angol mutációt, ahogyan a többit is – egyelőre azonban Dr. Vereckei Péter, a vállalat ügyvezetője szerint nem kell módosítani a vakcinát. Ha a tüskefehérjét olyan mértékben érinti majd egy mutáció, ami ezt igényli, az oltóanyagot gyorsan lehet majd módosítani, már most 17 különböző törzsre működik. Nem új vakcinát kell tehát gyártani, hanem a mostanin kell egy kicsit változtatni: nem kell minden mutációra külön oltóanyag, hanem az univerzális vakcina lesz egyre több vírusmutációra hatásos.

Azt, hogy milyen betegségekkel nem érdemes beadatni a vakcinát, mindenki kezelőorvosa egyénileg dönti el – egyelőre az a biztos, hogy oltásokra adott súlyos allergiás reakció, vagy annak összetevőire adott allergiás reakció kizáró ok lehet. De nem minden immunrendszert érintő betegség lehet olyan, ami miatt valaki kiesik a sorból.

A Pfizer képviselői arra is felhívták a figyelmet: a vakcinalopások és vakcinahamisítások valós problémák lehetnek. A biztonságot az oltópontoknak kell megoldaniuk, míg a vakcinahamisításnak a felhasználóknak kell elébe menniük: a Pfizer oltóanyagát csak arra kijelölt állami oltópontokon lehet majd megkapni, magánrendelőkben, gyógyszertárakon, az interneten nem. Így bármi ilyen helyen vásárolt vakcina nagy eséllyel hamis lesz.