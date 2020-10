A vadon élő állatokat is veszélyeztetheti a koronavírus

Érdekes tanulmány jelent meg a Mammal Review tudományos folyóiratban: bár még abban sem vagyunk teljesen biztosak, milyen vadállatról ugorhatott át közvetlenül az emberre a SARS-CoV-2 vírus, már most elég valószínű, hogy tovább is adhatjuk más emlősfajoknak, írja az Eurekalert.

Belga és német kutatók úgy gondolják, hogy ez már csak azért is probléma lehet, mert veszélyeztetheti az egyébként is sérülékeny fajok populációit. Egy esetleges, állatok között is kitörő járvány azt is jelentheti, hogy egyik fajról a másikra is átugrik a vírus, aminek viszont már beláthatatlan következményei lehetnek.

A szakértők éppen ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek nagyon óvatosak a különböző állatfajokkal való érintkezés során, főleg akkor, ha tudják, hogy fertőzöttek. Ez vonatkozhat a házi kedvencekre is. Egyelőre szerencsére minimális esetről tudunk, amikor kutya vagy macska pozitív koronavírus-tesztet produkált volna.

„El kéne kerülnünk, hogy ez a járvány egy többfajos problémává váljon” – mondta Sophie Gryseels, a tanulmány vezető szerzője, az Antwerpeni és Arizonai Egyetem kutatója. „Éppen elég nehéz kontrollálni a vírust az emberi populációban is, nehéz elképzelni, mi történne, ha vadon élő emlősök között is terjedni kezdene. Még az is elképzelhető, hogy megbetegszenek, majd visszaadják az embernek a vírust, hiszen őket nem lehet kézmosásra és maszkviselésre kérni.”