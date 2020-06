Soha nem látott videó készült az agyról

Azt már viszonylag régóta tudjuk, hogy az agy képes az elhalt neuronokat egy speciális „hulladékkezelő rendszeren” keresztül kimosni, hogy azok ne tömítsék el a biológiai útvonalakat – írja a Science Alert. Kutatóknak most sikerült a folyamatot először videóra venniük, persze nem embereken, hanem egereken – és most meg is osztották a nagyvilággal az eredményt.

Bár tudjuk, hogy a szervezetnek van ilyen hulladékkezelő rendszere, nagyon behatóan nem ismerjük, hogyan működik, ezért az új kutatás fontos lépés lehet afelé, hogy több mindent megtudjunk róla. A Yale Orvosi Iskola kutatója, Jaime Grutzendler szerint ez az első alkalom, hogy élő emlős agyán sikerült megfigyelni a folyamatot. A videó abban is segíthet, hogy az olyan neurológiai rendellenességeket előbb-utóbb gyógyítani lehessen, amelyek az elhalt neuronok nem megfelelő eltávolításával is összeköthetők.

A kutatók az úgynevezett gliasejtekre fókuszáltak, amelyek az agyban a takarító munkát végzik: fluoreszcens markerekkel követték végig az útjukat akkor, amikor egy sejt elhalását előidézték.

Amikor megsérül egy agyterület – például egy fejet ért durva ütés vagy oxigénhiány következtében – rengeteg idegsejt szenved károsodást. A sérült sejteket helyre kell állítani, vagy ha ez már nem lehetséges, el kell takarítani. Ezt a munkát az agy fő immunsejtjei végzik, amelyeket mikrogliasejteknek neveznek.

Ezek az agyi immunsejtek állandóan járőröznek az agyban, és figyelik az idegsejtek állapotát. Sérülés esetén akár percek alatt körbeveszik a károsodott agyterületet, és bekebelezik a már elhalt vagy halálra ítélt idegsejteket.

A mostani videó megmutatta, hogy háromféle gliasejt, a mikroglia, az asztrocita és az NG2 is részt vett a „takarításban”, ezek mind az elhalt neuront, mind a hozzá tartozó elhalt útvonalakat eltüntették az agyból. Valószínűleg a gliasejtek között is zajlik kommunikáció, mivel

ha az egyik résztvevő sejt eltévesztette az elhalt neuront, a többiek átvették a szerepét, és elvégezték a munkáját.

Még egy érdekes eredménye volt a kutatásnak: kiderült, hogy az idősebb egerek agya kevésbé hatékonyan távolította el az elhalt neuronokat, ami jelentheti azt is, hogy sikerülhet megtalálni az öregedő agy problémáinak egyik forrását.