Rejtélyes vájatokat fedeztek fel a Stonehenge közelében

A több mint tíz méternyi átmérőjű, öt méter mély tárnák egy két kilométeres gyűrűt alkotnak az ősi település Durrington Walls közelében, három kilométerre a 4500 éves Stonehenge-től – adta hírül a BBC.

A mérések szerint a földalatti létesítmények az újkőkorból származnak, több mint 4500 éve vájták ki azokat – írja az MTI.

A St Andrews, a Birminghami, a Warwicki, a Glasgow-i és a Walesi Egyetem régészei szerint a húsz vagy még annál is több tárna egyfajta határként szolgálhatott a Stonehenge-et összekötő szent területen.

„Távérzékelők és mintagyűjtés segítségével betekintést kaphatunk a múltba, amely megmutatja, hogy egy még komplexebb társadalom volt itt. A bonyolult alkalmazások azt mutatják, hogy az emberek oly mértékben összhangban voltak a természet történéseivel, amit alig tudunk elképzelni a modern világban” – mondta Richard Bates, a St Andrews Egyetem kutatója.

New circle discovered near Stonehenge

Archaeologists from @EarthSciStA and @UniofBradford are celebrating the discovery of a major new prehistoric monument only a short distance from @EH_Stonehenge

Find out more ⬇️https://t.co/W9LqV0DLYW#evertoexcel pic.twitter.com/9aJbxiP0Gw

— University of St Andrews (@univofstandrews) June 22, 2020