Tizedére rövidítheti a méhek életét két népszerű rovarölőszer

Hiába engedélyezettek az Egyesült Államokban, és használják őket nagyon széles körben, a Transform és a Sivanto rovarölő szerek jócskán megrövidítik a méhek élettartamát – számol be róla az OSU Mezőgazdasági Főiskola a PLOS ONE tudományos folyóiratban. Az EurekAlert tudományos portálon megjelent sajtóközlemény szerint a két rovarölőt alapvetően úgy fejlesztették ki, hogy kevesebbet ártson a méheknek, de úgy tűnik, ez egyáltalán nem sikerült, a kutatók ugyanis kimutatták, hogy már a megengedett mennyiség is károsítja a beporzó rovarok egészségét.

A háziméh vagy nyugati mézelő méh, a köznyelvben gyakran egyszerűen csak méh, rengeteg alapvető növénynek első számú beporzója. Több olyan növényfajnak van szüksége rá a túléléshez, amelyek az emberi étrend alapjait képezik. A két vizsgált rovarölő az egyéb stresszfaktorokkal együtt (ilyenek például az ázsiai méhatkák, amelyek a háziméh ektoparazitái, vagy a vírusok, a rossz táplálkozás), a méhek képtelenek problémamentesen elvégezni a feladatukat.

Az OSU Főiskola kutatása az első, ami a méhek számára ártalmatlannak mondott rovarirtók hosszú távú hatásaival foglalkozik: megvizsgálja, hogy a Transform alapanyaga, a sulfoxaflor, valamint a Sivanto alapanyaga, a flupiradifuron milyen fiziológiai stresszt mér a beporzókra, és hogy ez hogyan rövidíti meg a rovarok életét. A Transform esetében a megengedett mennyiségtől

a méhek 6 órán belül elpusztultak.

A Sivanto ugyan nem volt ennyire káros, de hozzájárult a méhek szervezetében fellépő oxidatív stresszhez, és ezzel valószínűleg megrövidítette a rovarok életét.

Mindkét rovarölőt arra használják, hogy levéltetveket, mezei kabócákat, vagy molytetveket pusztítsanak vele, de azok a növények, amelyeket ezek a kártevők megszállnak, ugyanúgy a beporzókat is vonzzák. Bár néhány szabályozás most is érvényben van a használatukkal kapcsolatban, a kutatók szerint sokkal jobban meg kellene szabni, mennyit és mikor lehet belőlük fújni a beporzók érdekében. A kutatás ugyanis kimutatta, hogy az egyébként öt-hat hétig élő méhek élettartama a rovarölők miatt akár öt-tíz napra is rövidülhet.

A sulfoxaflor tartalmú rovarölők az Európai Unióban tiltottak, az Egyesült Államokban viszont a nem virágzás alatt lévő növényekre lehet használni őket. A flupiradifuront viszont itthon is lehet alkalmazni.