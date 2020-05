Második világháborús roncsra bukkantak

Második világháborús, kis méretű tengeralattjáró maradványaira bukkantak sportbúvárok a németországi Lübecki-öbölben – írja az MTI.

Bizonyára vannak még felfedezetlen roncsok, de az, hogy éppen egy tengeralattjáróról legyen szó, az ritkább, mint egy hatos találat a lottón

– mondta Ingo Oppelt hamburgi búvár.

A roncsot, illetve annak körvonalait már tavaly észrevette az 52 éves férfi és csapata a szonárkészülékük képernyőjén. Már ekkor sejtették, hogy valami különleges fekszik a tengerfenéken, de csak most derült ki, hogy pontosan mi is a titokzatos objektum.

A roncs egy második világháborús Seehund osztályú tengeralattjáróé

– nyilatkozta Oppelt, hozzátéve: kizárt, hogy a szövetségesek süllyesztették el a járművet. A férfi szerint sok, a Balti-tenger mélyén nyugvó tengeralattjárót saját legénységük semmisített meg a háború vége felé. A mostani roncsnál erre utal egy lék az alján, amely egy célzott robbantástól származhat. Oppelt szerint nem veszélyes alámerülni a roncs körül, ugyanis a kis kétszemélyes tengeralattjáró torpedói már nem voltak a fedélzeten, amikor megtalálták.

A hasonló törpe búvárhajókat 1944 júniusában kezdték el építeni, nagy előnyük volt, hogy felszíni menetnél az árnyképük rendkívül kicsi maradt, és igen jók voltak a merülési tulajdonságaik is. A háború végéig 285 darabot adtak át belőlük a haditengerészetnek. A Seehundokat 1945 januárjától vetették be, német források alapján portyáztak a Temze torkolatában és az angol partoknál is, ahol lehorgonyzott hajókat támadtak.