Koronavírus: életveszélyes is lehet az egyik leggyakrabban használt gyógyszer

Trump úgy is szedi a potenciálisan veszélyes klorokint, hogy nem koronavírusos

Amerikai és svájci kutatók megállapították, hogy a Donald Trump által szedett és promózott hidroxiklorokin magában és makrolid antibiotikummal együtt szedve is megnöveli mind a koronavírusos halálozás, mind a szívritmuszavar kockázatát. A kutatók az eredményeiket a The Lancet tudományos folyóiratban publikálták tanulmányként.

A szakértők összesen 671 kórház által összegyűjtött adatot elemezték, méghozzá nemzetközi szinten, hat kontinensről. Így egészen pontosan 96032 beteg adatait tudták megfigyelni. A betegeket a kapott kezelés szerint négy csoportba osztották, és megvizsgálták, hogy azok, akik csak klorokint, csak hidroxiklorokint, vagy ezeket és makrolid antibiotikumokat együtt kaptak, hogyan reagáltak a gyógyszerekre. A kontrollcsoport egyik gyógyszert, és azok kombinációját sem kapta. Így összesen 14888 beteg maradt, akik ilyen kezelést kaptak, és vizsgálni lehetett őket.

A kutatók figyeltek arra is, hogy a diagnózistól számított 48 órán kívül jelentkezők, illetve a lélegeztetőgépen lévők ne kerüljenek bele a kutatásba, és azok sem, akik remdesivirt kaptak kezelésként. A résztvevők átlagéletkora 53,8 év volt, és 46,3 százalékuk volt nő.

Az összes beteg közül 10698 fő halt meg a kórházban (ez 11,1 százalékos halálozási ráta, de fontos megjegyezni, hogy ez a kórházba kerülés miatt ilyen magas, ide nem tartoznak azok, akik enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen vészelték át a vírust). A kutatók, miután több befolyásoló tényezőre ellenőrizték az eredményeket (például kor, nem, rassz, testtömeg-index, korábbi keringési betegségek, diabétesz, tüdőbetegség vagy dohányzás), rájöttek, hogy

a klorokin gyakorlatilag minden formában megnöveli a kórházban elhalálozás és a szívritmuszavar esélyét a betegeknél.

A kontrollcsoportnál a kutatók 9,3 százalékos halálozást mértek, ez átlagosan 11 emberből 1 halálozást jelent. A klorokinos és hidroxiklorkinos kezelést kapó betegek közül 6-ból 1 hunyt el, a kombináltaknál pedig ötből egy, és négyből egy lett a statisztika. A klorokin, a hidroxiklorokin és az antibiotikumok együttes hatása nagyjából 34-45 százalékkal dobta meg a halálozás esélyét – írják a kutatók sajtóközleményükben.

Az már biztosnak látszik, hogy a klorokinnak és származékainak nem igazán van pozitív hatása a koronavírus-fertőzöttekre, ez a kutatás pedig arra is rávilágít, hogy egyenesen káros is lehet a szer a betegekre. Ennek ellenére Donald Trump még mindig erősen kiáll a gyógyszer mellett, annyira, hogy ő maga is szedi – ennél nagyobb probléma azonban, hogy sokan rá hallgatva kezelik saját magukat ezzel a szerrel, annak ellenére, hogy valószínűleg inkább többet ártanak, mint használnak vele.