Ez a videó jól mutatja, milyen könnyű érintéssel átadni egy fertőzést

Elméletben már mindenki tudja, miért fontos a szociális távolságtartás, a maszk viselése és a gyakori kézmosás, de mégis más, ha az ember gyakorlatban látja, milyen fertőzésveszélyes az, ha nem figyelünk a járványhelyzetben előírt védekezési módokra.

A japán NHK csatorna a Kavaszaki St. Marianna Orvosi Egyetem szakértőit kérte meg arra, hogy egy tízemberes büféstílusú étkezésnél modellezzék, hogy mikor terjedhetne a vírus emberről emberre, milyen tevékenységek és gócpontok jelenthetik a magas fertőzésveszélyt. A videón az látszik, ahogy a „fertőzött” személyre fluoreszcens festéket kentek, egészen pontosan csak a tenyerébe, mintha beleköhögött volna. Ezután a többi résztvevővel együtt evett és ivott.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

