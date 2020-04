Tényleg büdös volt a középkor embere?

Középkori eleinkről egy dolgot biztosan tudni vélünk: sárosak voltak, tetvesek és bűzlöttek, mint a rothadó zöldség. A valóság mégsem ennyire orrfacsaró, legalábbis ez derül ki a magyar BBC History áprilisi számának cikkéből, amelyből alább egy részletet adunk közre.

A Gyalog galopp című híres, 1975-ös filmben két mellékszereplő megpillantja Artúr királyt. Az egyiküknek feltűnik:

Ez valami királyféle, mert nem olyan fülig szaros, mint mi.

A jelenet egy közkeletű képzetet sugall: a középkori emberek, különösen a középkori parasztok mocskosak és bűzösek voltak.

A Kasztíliai Izabella királynőhöz hasonlóan ritkán mosakodó középkori személyiségek példája is ezt a benyomást erősíti. A királynő feltehetően nagyzolt, amikor azt állította, hogy csak kétszer fürdött életében: azon a napon, amikor megszületett, és azon, amikor hozzáment Aragóniai Ferdinándhoz. Kétségtelenül igaz lehet, hogy mindenki számára, aki a lakóházak csatornázása és az elektromosság széles körű bevezetése előtt élt – mint a középkori emberek –, még akkor is küzdelmes lett volna a modern higiéniai normákhoz tartani magukat, ha szerették volna.

Tisztában voltak vele, miért kell mosdani

Ettől eltekintve azért nem kellene feltételeznünk, hogy az újkor előtt élt embereket nem érdekelte a személyes higiéniájuk, mert tudjuk, hogy sokan – többek között Izabella lánya is – jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy tiszták legyenek. (Az egyébként őrültnek tartott) Kasztíliai Johanna olyan gyakran fürdött és mosta a haját, hogy a férje attól tartott, még megbetegszik.

A Habsburg Fülöp főherceg felesége miatti aggodalma azon a középkori elképzelésen nyugodott, hogy a túl sok mosdás meggyengítheti a testet. Másrészt széles körben elfogadott volt, hogy a rendszeres mosdásra szükség van a jó egészség megőrzéséhez, mert az eltünteti a látható koszt a testről. A mosakodás a láthatatlan váladékot, többek között a verejtéket is eltávolította, amiről úgy hitték, hogy az emésztés potenciálisan ártalmas mellékterméke. Ha nem távolítják el, egészségügyi problémákat okozhat, például bőrbajt és parazitafertőzést.

Ebből következően mind a középkori írások, mind a tanácsadó könyvek tele voltak a megfelelő higiéniára vonatkozó figyelmeztetésekkel. Arra utasították olvasóikat, hogy mossák meg a kezüket, arcukat, szájukat és fejüket minden reggel és a kezüket a nap folyamán többször is, különösen étkezések előtt.

Egyszer fél év alatt tízszer is megfürdött

Az elterjedt nézettel ellentétben a középkori orvosok hosszan ecsetelték a fürdőzés előnyeit. A járványok idején viszont óvatosságra intettek, mert a test felhevülése kitágította a pórusokat, és úgy vélték, emiatt a fürdőházakban könnyen terjed a betegség. Ugyanakkor arról is meg voltak győződve, hogy bizonyos betegségek fürdéssel megelőzhetők és gyógyíthatók, és ezért sokféle bajra írták elő az epekőtől kezdve egészen a búskomorságig. Az éjszakai fürdőzés vagy lábmosás a közönséges meghűlés népszerű középkori gyógymódja volt.

Így aztán nem tartották az ördögtől valónak a higiéniát, de persze kérdés, hogy a középkori emberek követték-e az orvosi tanácsokat? Minden bizonyíték arra utal, hogy a gazdagok rendszeresen mosakodtak, és sok pénzt áldoztak arra, hogy luxusélménnyé tegyék a fürdést – például a hamuból készült szappant drága illóolajokkal helyettesítették.

Sok hibája ellenére Földnélküli János angol király csaknem biztosan nem bűzlött. Bárhová ment, vitt magával egy fürdőkádat, sőt még fürdőszolgát is alkalmazott, és egyszer hat hónap leforgása alatt tíz alkalommal is megfürdött.

Utódai még jobban fel voltak szerelve: 1351-ben III. Eduárd új csapokat vett a fürdőszobájába a Westminsterben, ahol hideg és meleg víz is folyt. Ezek a luxuskörülmények csak a legnagyobb királyi rezidenciákra korlátozódtak, de sok háztartásban volt nagy, fából készült, ronggyal bélelt kád, ami fölé néha baldachint is vontak, majd megtöltötték a tűzön megmelegített vízzel. A legszegényebbektől eltekintve mindenkinek volt kéz- és arcmosásra használatos vizeskancsója és mosdótála. Robert Oldham (meghalt 1350-ben), egy jól eleresztett oxfordshire-i földműves, két tállal és négy vizeskancsóval rendelkezett. A mosdáshoz szükséges kellékek tekintélyes részt foglaltak el az amúgy kevés bútorral felszerelt otthonában.

Kiereszti a rossz párát

Nem mindig tisztálkodtak otthon, a városlakók például nyilvános fürdőkbe is elmehettek. Neckhami Alexander, aki az 1170-es években élt Párizsban, arról panaszkodott, hogy gyakran ébred reggelenként a „Forró a fürdő!” kiáltásra. Pár évtizeddel később legalább 32 nyilvános fürdő volt a városban. A nyár folyamán sok ember mosakodott a folyókban, tavakban és medencékben. Sajnos a szabadtéri fürdőzésről jórészt a halottkémi jelentésekből értesülünk, amelyekben számos fulladásos haláleset szerepel.

1269 áprilisában egy este a 12 éves John White „levetette a ruháit, és belépett egy bizonyos patakba, hogy megfürödjön… szerencsétlen módon megfulladt”. A XIV. századi fürdőzők körében a Temze számos emberéletet követelt, többek között Robert de Leyre-ét is, aki „a rakpartra ment, és belépett a folyóba, hogy megfürödjék. Senki nem volt jelen, és ő véletlenül megfulladt.” Másutt egy 10 éves fiú fulladt meg egy piaci nap alkalmával, miközben a kezét és a tálat mosta étkezés után.

Az orvosok tanácsa szerint a test megmosásával együtt az embereknek a hajukat is meg kellett mosni – mivel az emésztési folyamat melléktermékeként a pára úgymond felemelkedett a test felső részébe. Ennek következtében azt javasolták, hogy a hajat háromhetenként egyszer kell mosni; ez megnyitja a fejen a pórusokat, és kiereszti a rossz párát a testből. A hajat hamuval és gyógynövényekkel kevert vízzel tisztították, hogy csillogó és jó illatú legyen. A napi fésülködés szintén fontos szerepet játszott, és a hajat néha illatos alkotóelemekből, például rózsasziromból nyert, különleges porokkal hintették be.

Bűzös víz a fogak között

A középkori emberek a foghigiénia fontosságával is tisztában voltak. Felkelés után ajánlatos volt vízzel öblíteni a fogakat, hogy kimossanak mindenféle, az éjszaka során keletkezett lepedéket. Gilbert, XIII. századi angol orvos azt javasolta, hogy mentát vagy majoránnát tartalmazó porral dörzsöljék a fogukat, de arra is figyelmeztetett, hogy a csípős fűszerek megtámadják a fogakat. Azt is javasolta a pácienseinek, hogy „evés után száraz vászonkendővel szárítsák meg a fogukat…, így nem ragad beléjük az étel, és nem marad bűzös víz a fogak között, hogy megrontsa azokat”. Walesi Gerald szerint a walesiek különösen lelkes fogmosók voltak:

Állandóan tisztítják a fogukat mogyoróhajtással, aztán vászonkendővel dörzsölik, míg úgy nem csillog, mint az elefántcsont.

Persze a test tisztán tartása csak akkor volt igazán hatékony, ha a ruhákat és az ágyneműt is rendszeresen mosták. A társadalmi hierarchia alján lévő parasztokat leginkább a nélkülözés korlátozta abban, hogy kimossák a ruháikat. Néhány XIV. századi burgundiai faluban például sok embernek szó szerint csak az az egy ruhája volt, amiben fölkelt. Ebben a burgundiak, sajnos, távolról sem voltak egyedül. Walesi Gerald feljegyezte, hogy szegényebb honfitársai „ugyanazt a ruhát viselik [az ágyban], mint amit egész nap: egy vékony köpenyt és egy tunikát, ez minden, amivel a hideg ellen védekeznek”.

Ugyanakkor elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre, amelyek azt sugallják, hogy az emberek többsége legalább egy váltóruhával rendelkezett, amit viszonylag sűrűn mostak. A mosás jellemzően női munka volt: a késő középkori népszerű versike szerint: „Az asszony értékes jószág, / mossa és csavarja a ruhát.”

A ruhát lehetett teknőben mosni, gyakran állott vizeletet és fahamut adni a vízhez, nyomkodni, vagy fából készült sulyokkal addig ütni, amíg tiszta nem lett.

Sok asszony a folyónál és a patakoknál mosott, a nagyobb folyamok partján speciális mólókat is létesítettek, hogy könnyebb legyen a mosónők dolga. A fürdéshez hasonlóan a mosásnak is megvoltak a veszélyei: a XV. századi Párizsban az Hôtel-Dieu kórház nővérei „a Szajna iszapjába térdeltek, és egészen elfagyott a térdük”, miközben a betegeik lepedőit mosták. Nagyjából ugyanabban az időben egy tizenéves angol meghalt, amikor egyik pénteken munka után a harisnyáját mosta egy ároknál: beleesett és megfulladt.

Férgek a pórusokban

Nyilvánvaló, hogy a piszkos ruhák közismert egészségügyi kockázatai miatt lelkesedtek ennyire – minden nehézség és potenciális veszély ellenére – a frissen mosott ruhadarabokért. A XVII. századig az emberek úgy gondolták, hogy a paraziták spontán módon jönnek létre – vagyis nem petéből fejlődnek, hanem már létező anyagból alakulnak ki, többek között a bőrön és a ruhákon található piszokból. Ahogy Albertus Magnus teológus-filozófus mondja, a tetű

egy féreg, ami az ember pórusainak végén lévő rothadásból lesz, vagy ami ebből összegyűlik, és az illető testmelegétől felmelegszik a ruhája ráncaiban.

A paraziták okozta fertőzések feltehetőleg általánosak lehettek, különösen a nagyon szegények körében, de az emberek mindent megtettek, hogy elkerüljék ezeket, és igyekeztek gyógynövényekkel, illetve higiéniával „kezelni” a problémát. Thomas Platter, szegény német diák leírta, micsoda erőfeszítéseket tett, hogy megszabaduljon a tetvektől: leszedegette őket az ingéről, mielőtt kimosta volna a ruhadarabot az Odera folyóban.

A középkori társadalomnak csak egy jól beazonosítható csoportja tekintette az élet fontos részének a személyes higiénia hiányát (a tetveket is beleértve): a szélsőségesen istenfélők. Kasztíliai Izabella királynő tartózkodása a fürdéstől a keresztény tradícióval magyarázható, de nem a társadalmi normákat tükrözte, hanem inkább egy nagyon elszánt asszony erőfeszítéseit, hogy ne kényeztesse a testét.

A középkori keresztények számára a test mosdatása a túlzott világiasság bizonyítéka volt. Sienai Katalin itáliai misztikus gyakran sírt, amikor eszébe jutott, serdülőként meggyőzték, hogy mossa az arcát és fésülködjön gyakrabban, hogy vonzó legyen az udvarlók számára.

Gyóntatója vigasztalása ellenére meg volt róla győződve, hogy halálos bűnt követett el azzal, hogy engedelmeskedett anyja akaratának, ahelyett, hogy hitét követte volna.

Szenvedtek a kosztól

Néhány szent még ennél is tovább ment, és a koszt az aszketizmus egy formájának tekintette – vagyis az egyénnek szenvedést okozó viselkedés az Isten iránti elkötelezettséget demonstrálta, illetve mélyítette el. A személyes higiéniához való viszonyuk nem hanyagságból eredt, hanem szándékosan ártottak maguknak. Árpád-házi Szent Margit például azért nem mosta a haját, hogy kínozzák őt a tetvek.

Hangsúlyozni kell, hogy a kosz nem volt a vallásos rajongás feltétele. Valójában az apátok és a püspökök voltak az elsők, akik a lakhelyükön bevezették a folyó vizet (és a hozzá tartozó mosdó- és toalett-felszerelést.) Egyébként még a leggazdagabb és leghatalmasabb klerikusok is készen álltak, hogy a hitükért piszkosak legyenek, vezeklőruhájukat (és a bennük élő lényeket) ragyogó ruházatuk alá rejtsék. Becket Tamás meggyilkolása után a katedrálisában a szerzetesek, akik előkészítették a holttestét a temetésre, felfedezték, hogy az alsóruhájában „nyüzsögtek a bolhák és a tetvek”, amit ők a mártíromság egy formájának tekintettek.

Thomas Cantilupe, Hereford püspöke (meghalt 1282-ben) szentté avatási perében szolgái azt állították, hogy soha nem fürdött, és ágyneműje és a ruhája több marék tetűt tartalmazott. Amikor Cantilupe ruháit odaadták a szegényeknek, tetvetleníteni kellett azokat: még a jótékonyságra szoruló szegényeknek sem lehetett odaadni a mocskos ruháit. A püspök igyekezete, amivel ezt a tisztátalan életmódot a magáévá tette, azért tett mély benyomást a középkori keresztényekre, mert atipikus volt, és mert kortársai, a nagyon szegényeket is beleértve, ugyanolyan visszataszítónak találták, mint mi.

A középkorban élő emberek legtöbbje talán piszkos volt, és a mi fogalmaink szerint talán bűzlött is – bármennyire is igyekszik az ember, csaknem lehetetlen egy hideg és iszapos folyóban ugyanolyan eredményt elérni, mint a zuhany alatt, illetve egy mosógéppel. Ennek ellenére a középkorban csak kevés ember volt tényleg mocskos. Még ennél is kevesebben akartak piszkosak is maradni.

A teljes cikk – benne egy középkori higiéniai útmutatóval – a magyar nyelvű BBC History legújabb, 2020. áprilisi számában olvasható.

Kiemelt kép: Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine festménye, forrás: Wikipedia