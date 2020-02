Ősi templom maradványaira bukkantak

A kánaániták által épített 3 ezer éves templomot fedeztek fel Izrael déli részén – írja a Live Science. A lelőhelyen a kutatók többek közt Baál és Resef istenek szobrát is megtalálták.

A régészek több mint fél évszázada nem azonosítottak újabb kánaánita templomot.

A Joszef Garfinkel, a Héber Egyetem munkatársa által vezetett csapat az ókroi Lákis városánál folytatott feltárást, amikor azonosították az építmény maradványait. A lelőhely Jeruzsálemtől mintegy 40 kilométerre fekszik.

Lákis egykor a régió egyik legfontosabb települése volt. A héber Biblia alapján a várost izraeliták foglalták el, a hódítás az időszámítás előtti 13. században következhetett be. A települést története során többször is kifosztották, többek közt az Újbabiloni Birodalom is intézett ellene támadást.

A most feltárt templom abból a korszakból származhat, amikor Lákis egyiptomi fennhatóság alatt állt. A lelőhelyen többek közt szkarabeusz-amuletteket is azonosítottak. A templom további különlegessége, hogy állókövein a kánaánita ábécé egyes betűit is megtalálták, ez kifejezetten ritka felfedezésnek számít.