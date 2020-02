Szitává lőtték Malcolm X-et

„Eljött a mártírok ideje, és ha én is egy leszek közülük, akkor a testvéreink ügyéért leszek az. Ez az egyetlen dolog, ami megmentheti ezt az országot” – mondta Malcolm X 1965. február 19-én. Két nappal később közel 500 ember előtt, nyilvánosan végezték ki gyilkosai.

Fél évszázaddal ezelőtt valóban egymást érték az Egyesült Államokat és a világot felbolygató politikai merényletek az országban, Malcolm X és Kennedy elnök meggyilkolása között azonban ennél több a kapcsolat. Ugyanis pont a dallasi merénylet után mondott szavai vezettek a fekete polgárjogi harcos és a „színesbőrűek elnyomását” hadüzenet nélküli háborúként értelmező Nation of Islam (Iszlám Nemzete – NOI) nevű szervezet közötti szakításhoz.

A NOI vezetősége ugyanis megtiltotta tagjainak, hogy kommentálják a merényletet, Malcolm X azonban mégis megszólalt, és nagyjából azt mondta, hogy „aki szelet vet, vihart arat”.

Ezért változtatta X-re a nevét

Ez az ügy inkább ürügy volt a NOI vezetője, Elijah Muhammad számára a szakításra, aki nem nézte jó szemmel Malcolm X „testvér” egyre növekvő népszerűségét és befolyását, pedig korábban szinte apa-fiú kapcsolat volt köztük. A Malcolm Little néven 1925-ben Omahában született polgárjogi aktivistát apja – minden bizonnyal Ku-Klux-Klan-tagok általi – meggyilkolása után elvették anyjától, felnövekedve pedig kisebb-nagyobb „balhékból” igyekezett fenntartani magát.

Betörés miatt végül 1946-ban került börtönbe, itt ismerkedett meg a NOI eszméivel. Lelkesen olvasott és képezte magát, szabadlábra kerülése után pedig a New York-i Harlemben terjesztette az igét nagy sikerrel, nevét identitásuktól megfosztott rabszolga őseire utalva változtatta X-re.

Tucatnyi lövés érte

A Kennedy-ügy után viszont meglebegtette, hogy tud egy s mást a szervezet viselt dolgairól, cserébe halálos fenyegetéseket kapott. Mekkai zarándoklatra ment, majd Európában is utazgatott, tapasztalatai alapján kezdett elfordulni a NOI polgárháborús retorikájától, és inkább a korábban általa is megalkuvónak bélyegzett Martin Luther King-féle békés együttélés szószólója lett – nevét is újra megváltoztatta, ekkortól hivatalosan El-Hajj Malik El-Shabazznak hívták.

Sokáig azonban nem hirdethette új eszméit, 1965. február 21-én, egy New York-i előadás közben legalább három fegyveres támadt rá; nem élhette túl a legalább tucatnyi golyó ütötte sebeket. Ugyan az egyik gyilkost még a helyszínen elfogták, majd két társával együtt el is ítélték, máig sem biztos, hogy valóban ők, vagy csak ők voltak az elkövetők, ahogy azt sem tudjuk pontosan, ki állt a merénylet mögött.

A legvalószínűbb, hogy a szálak a NOI-hoz vezetnek, de egyesek titkosszolgálati akciót, mások a maffiát sejtik a háttérben – ez utóbbi feltételezés szerint a drog és a bűnözés elleni harlemi hadjáratával haragíthatta magára a helyi nagyfőnököket.

Kiemelt képünkön Martin Luther King (balra) és Malcolm X (jobbra). Forrás: Wikipedia