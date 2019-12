Ravasz disznót lőttek ki az Árpád híd mellett

Feltehetően a múlt héten egy vizslára támadó vaddisznót lőtték ki vadászok a Hajógyári-szigeten. A nyomok alapján bizonyosan több állat is volt ott egyszerre, ki-be járnak a szigetről, gyakorlatilag bármikor összefuthatunk velük.

Múlt héten az Óbudai Kutyás Egyesület zárt Facebook-csoportjában jelent meg a figyelmeztetés, hogy lehetőleg egy darabig senki ne sétáltasson kutyát a szigeten. Történt ugyanis, hogy egy vaddisznó koca – a beszámolók szerint három malacát védve – nekitámadt egy magyar vizslának. A kutya a labdájáért futott a bokrok közé, amikor a disznó leterítette, agyarával felhasította a térdét, elszakította a szalagokat.

A „támadót” az ott lévő emberek kiáltozása végül elkergette, az ebet megműtötték, várhatóan fel fog épülni. Az óbudai önkormányzat cselekedett, hétfőn közleményben tudatta, egy közepes méretű kant kilőttek, egyelőre nincs vaddisznó a Hajógyári-sziget területén. A bejelentést az internet népe vegyes érzésekkel fogadta, pontosabban ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a hangadók zokon vették: miért ölték meg szerencsétlen állatot?

Most akkor koca vagy kan, malacok vagy magányos állat, és vadászat Budapesten – mi, hogyan és miért történt valójában? Rácz Ferenc Pétert, az ügyet hivatalból kezelő Óbuda-Békeásmegyer Közterület-felügyelet igazgatóját kérdeztük, aki személyesen is szinte végig jelen volt a helyszínen.

Megpróbálták élve

A korábbiakban több bejelentés is érkezett, hogy a Hajógyári-szigeten vaddisznót láttak, a beszámolók egyszer magányos kanról, máskor két vagy három malacát terelgető kocáról szóltak. Annyi biztos, hogy fel-felbukkan a vad.

Ahogy a budai zöldövezetben, úgy a szigeten is ki-be járnak a disznók, a Dunán átúszni nem jelent számukra problémát

– mondja a 24.hu-nak a szakember.

A támadás után az önkormányzat szerződéses vadbefogói két élve fogó ketrecet helyeztek el a Hajógyári-sziget déli részén a megfelelő csalival, illetve altatólövedékes puskával álltak lesben a disznók várható felbukkanási helyein.

Tudni kell, hogy a terület két eltérő részből áll. Ha a Sziget Fesztivál bejárataként is használt K-hídon bemegyünk, balra fordulva parkos, önkormányzati területre érünk, jobbra nagyjából száz méter után a sziget teljes szélességében kerítés állja utunkat, innentől a terület az Állami Vagyonkezelő gondozásában van.

Itt sokkal sűrűbb az aljnövényzet, ez lehet a vad rejtekhelye, a kerítés viszont szakadozott, könnyű az átjárás.

Végül ki kellett lőni

Először tehát az állatok befogása volt a cél, hogy utána vadasparkba szállítsák őket Óbuda költségén. Utóbbit fontos kiemelni, mert az afrikai sertéspestis (ASP) miatt vaddisznót nem lehet szabadon engedni, a vadasparki elhelyezés díja pedig napi ezer forint körüli összeg állatonként, amit az önkormányzat már csak preztízsokokból is bevállalt volna.

Dörzsölt disznókról lehetett szó, mert napokig nem sétáltak be a csapdába, és az altatólövedékkel lesben állókat is elkerülték. A veszélyes helyzetre tekintettel nem volt más választás, az önkormányzattal szerződésben álló vadászokat hívtak.

Nekik sikerült becserkelni és vasárnap este kilőni egy közepes méretű kant az Árpád hídhoz közel eső, sűrű növényzet borította területen.

Az ASP miatt kötelező mintát megküldték a NÉBIH-nek, a testet fehérjefeldolgozóba szállították. Rácz Ferenc Péter kiemeli, a belterületen folytatott vadászatnak nagyon komoly feltételei vannak, a rendőrség engedélyével lehet végezni, szigorú szabályok vonatkoznak rá. a lövés után szakemberek átvizsgálták a szigetet, és biztosan kijelenthető, jelenleg nem tartózkodik ott egyetlen vaddisznó sem.

Bármikor visszatérhetnek

Arra persze nincs biztosíték, hogy akár a következő éjjel nem úszik át egy vagy akár több példány, ezt mutatja az a kuszaság is, ahogy e történetet kezdtük. A szemtanúk ugye több állatról számoltak be, kocáról, malacokról, a vadászok viszont egy kant hoztak terítékre.

A nyomok alapján azonban reális, hogy a közelmúltban tényleg egy kisebb család, 4-5 állat tartózkodhatott a helyszínen. A malacok kérdése viszont tisztázatlan, a kocák ugyanis év elején ellenek, a „kicsik” tehát valószínűleg egyéves süldők lehettek. A lényeg azonban nem is ez, hanem hogy bármikor ismét felbukkanhatnak.

Azt kell megérteni, hogy már Budapesten is együtt élünk hazánk vad lakóival, ami fokozott figyelmet, óvatosságot és olykor visszavonulást igényel. Még akkor is, ha az önkormányzat kijavíttatta az említett kerítés hibáit, a közterület-felügyelet munkatársai pedig visszatérően ellenőrzik a szigeti vaddisznóhelyzetet, gyakrabban ürítik a kukákat. Hosszabb távon pedig maguk a budapestiek is sokat tehetnek a hasonló helyzetek ellen, a vadat ugyanis főként a szétdobált, illegálisan lerakott háztartási- és zöldhulladék vonzza a városba.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter