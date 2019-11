Idegenszerű lények jelentek meg egy padláson

Világszerte milliók állítják, hogy találkoztak idegen lényekkel, sokakat állítólag el is raboltak az „UFO-k”, de a bizonyított, hiteles esetek száma mindeddig nulla. Az emberi fantázia rendkívül színes, agyunk az értelmezhetetlen információkat igyekszik akár hamisan is megmagyarázni, a tévedések lehetősége végtelen.

Erre próbál rámutatni egy Twitter-felhasználó, Daniel Holland ezzel a videóval:

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR

— Daniel Holland (@DannyDutch) 2019. november 14.