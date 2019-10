Egy évtizeddel is megrövidítheti az életet a depresszió

Egy évtizeddel is megrövidítheti az életet a depresszió

Az Aarhus Egyetem kutatása igazolta a régen sejtett jelenséget, hogy a mentális betegségekben szenvedők előbb halnak, mint az egészséges emberek. Ez az első olyan kutatás, ami átfogó, hosszú időt ölel fel, és tényleg releváns eredményekkel szolgál – olvasható egy sajtóközleményben.

A kutatók 7,4 millió ember adatait nézték át 1995 és 2015 közötti időszakból. A The Lancet tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók külön kategorizálták a mentális rendellenességeket, ezzel meg tudták állapítani, hogy milyen különböző hatással vannak az emberek életére, hiszen máshogy befolyásolja a mindennapokat a depresszió, a szorongási rendellenességek és a drog- és alkoholhasználattal összefüggő rendellenességek.

A kutatás pontosan ezért olyan fontos és pontos: nemcsak a mentális betegségeket, de azok különböző fajtáit is vizsgálta a halálozási ráták függvényében. Képesek voltak kizárni a többi korai halálokot is, mint amilyen a rák, a cukorbetegség és az öngyilkosság.

Az eredmények azt mutatták, hogy a férfiaknál általánosságban 10, a nőknél 7 évet vesz el az életükből a mentális betegség. Az olyan hangulatzavarok, mint amilyen a depresszió is, különösen nagy hatással vannak a halandóságra, nemcsak azért, mert drámaian megnövelik az öngyilkosság kockázatát, hanem azért is, mert fogékonyabbá teszik az embereket az olyan szomatikus állapotokra, mint a rák, a cukorbetegség, valamint a légzőszervi megbetegedések.

A nők esetében a diagnosztizált hangulatzavarok 7,9-6,2 évvel rövidítették meg az élettartamot.

A kutatók szerint az összefüggések aggodalomra adhatnak okot, ahogy az is, hogy hiába sejtettük eddig ezt az összefüggést, nem foglalkoztunk a problémával. Az is kiütközött, hogy a testi betegségek milyen összefüggésben vannak a lelki problémákkal, és ezek az eredmények is ijesztőek: a depressziósok például jellemzően nem veszítenek annyi évet a rákos megbetegedések miatt, viszont viszonylag korán kialakulhatnak náluk légzőszervi betegségek.