Alulról olvad az Antarktisz

Földalatti, melegedő folyók olvasztják az antarktiszi jégselfet alulról – olvasható a Science Alert tudományos portálon. A folyók létezéséről a kutatók már régóta tudnak, de nagyon kevés információjuk van arról, hogyan alakulnak ki, most viszont kicsit többet is megtudtak a viselkedésükről. Szakértők szerint

ezeket a folyókat is számításba kell vennünk, ha a jégolvadásról és a tengerszint növekedéséről beszélünk.

Az Antarktiszon a kontinens nagyjából háromnegyedét úszó jégselfek veszik körül. Ezek a selfek egyfajta korlátként viselkednek, hogy az óceán vize ne a kontinentális jégtáblákat olvassza fel, és a jégtáblák ne csússzanak olyan gyorsan a tengerbe – de a korlátozó hatás csak akkor érvényesül, ha lebeg elegendő jég a vízen. A jégselfek azonban folyamatosan vékonyodnak.

Eddig úgy sejtették, hogy a jégselfek alatti folyók magukból a jégtömbökből alakulnak ki, az olvadó alsó rétegek táplálják őket. A kutatóknak most sikerült bebizonyítani, hogy ezek a folyók felelősek a jégtáblák repedezéséért is. Arra is rájöttek, hogy nem az úszó jégtömbök, hanem a szárazföldi jégtakaró felelős a folyók kialakulásáért: ahogy ez az óceán felé csúszik, a szélein gyorsabban haladó, már olvadó jégtömbök indulnak meg. A jégtakarót olvasztó folyók nagyobb valószínűséggel alakulnak ki ezen szélek mentén, a jégszakasz peremén, és azokat a területeket kezdik el olvasztani, amelyek a legsérülékenyebbek.

A melegebb vizet szállító csatorna ilyenkor a jégben megjelenő repedésekbe is beférkőzik, és széttöri a jégtáblákat, amelyek aztán később kisebb méreteikkel könnyebben olvadnak el teljesen. Így pedig megszűnik a korlát, amit a melegedő óceánvíz és a szárazföldi jégtakaró között alkotnak.

A Colorado Boulder-i Egyetem kutatói szerint a folyamat néhány évtized alatt végbemegy, és az az eredménye, hogy a szárazföldről könnyebben és gyorsabban csúszik a jégtakaró a vízbe.

Egyelőre még nem tudni, hogy milyen mértékben kell számolni ezzel a folyamattal, ha a tengerszint emelkedését akarjuk kiszámítani, de az biztos, hogy befolyásolja a jégolvadást az Antarktiszon.