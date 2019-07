Meglepő veszélyt rejt a forró járda

Egy új kutatás szerint a szélsőségesen meleg napokon a járdák elég forróvá válhatnak ahhoz, hogy másodfokú égési sérüléseket okozzanak – írja a Live Science. A Nevadai Egyetem csapata 2013 és 2017 között összesen 173 olyan égéses esetet talált, amelyek a felforrósodott járdákhoz voltak köthetőek.

A kutatók megvizsgálták, hogy az egyes sérülések napján milyenek voltak a hőmérsékleti viszonyok.

Az adatok alapján az esetek 88 százaléka olyan napokon történt, amikor a csúcshőmérséklet 35 Celsius-fokos vagy annál is magasabb volt.

A levegő hőmérsékletének emelkedésével a balesetek esélye is növekedett.

Jorge Vega, a csapat vezetője szerint a járdák ilyen meleg napokon még a levegőnél is jóval forróbbak. Egy 44 Celsius-fokos napon a burkolat akár 66 Celsius-fokos is lehet. Mivel az utóbbi időkben Európában is egyre gyakrabban mérnek extrém meleget, nem csak Amerika forróbb térségeiben jelenthetnek problémát a forró járdák.

A másodfokú égési sérülés a bőr külső rétegét, illetve középső rétegének egy részét érinti, és hólyagok kialakulásával, bőrpírral és fájdalommal jár.

