Be akarták vezetni a 13 hónapos évet

Amikor kézfejünk bütykeit számolgatva kell ellenőrizni, hogy egy adott hónap 30 vagy 31 napos-e, az különösen megértheti Moses B. Cotsworth brit könyvelő problémáját.

Az 1859-ben született Cotsworth nagyon jó barátságot ápolt a számokkal, jó szeme volt a statisztikai adatokból levonható érdekes következtetésekhez is, és e tudását a századforduló táján a brit North Eastern Railway Company vasúttársaság könyvelőjeként is kamatoztatta.

Elképesztő kavalkád a számok birodalmában

Valami azonban nagyon zavarta rendhez szokott elméjét. Amikor az egyes hónapok bevételeit és kiadásait próbálta összehasonlítani, meg kellett küzdenie a hónapok egyenlőtlen hosszával. További gondot okozott a hét napos, négy hétből álló, ám 28, 29, 30 vagy 31 napos hónapok problémája, hiszen előfordult például olyasmi, hogy az egyik hónapban csak 3, egy másikban viszont akár 5 hétfő is lehet.

Ha tudjuk azt is, hogy akkoriban átlagosan a vasúttársaság heti bevételének közel ötöde keletkezett a hétfői napokon, míg a vasárnap csak négy százalékot hozott, beláthatjuk, hogy ez milyen fejfájást okozott Cotsworthnek, akinek természetesen számítógépek még nem álltak rendelkezésére ezen anomáliák kiszűrésére.

A derék könyvelő végül annyira felhúzta magát, hogy inkább kidolgozott egy új, racionális naptárt.

Egy plusz hónap

A később a Nemzetközi Rögzített Naptár nevet kapó rendszerben minden hónap négy hétből áll, és – angol rendszer szerint – vasárnappal kezdődik. Hogy kijöjjön a matek, Cotsworth egy 13. hónapot is kitalált, amely június és július közé ékelődött volna be, sol néven. Év végére egy hónaphoz nem kötődő ünnepnapot, az „Év napját” szúrta be, hogy meglegyen a 365 nap.

A szökőnap sol 29-ére esett volna, ilyenkor szombat és vasárnap között lett volna egy jelöletlen pihenőnap, hogy ne boruljon fel a hét napjainak szigorú rendje.

A rögzített naptár racionalitása meglepően sokakat megfogott Cotsworth kortársai közül, még liga is alakult az ötlet népszerűsítésére. A leglelkesebb támogatók üzletemberek voltak, ők rögtön meglátták a 13 hónapos naptár egyszerűségének nagyszerűségét.

1989-ig használatban maradt

Az Egyesült Államokban az 1920-as években indult hódító útra, miután a Kodak vállalat alapítója, George Eastman szegődött prókátorává. A dúsgazdag üzletember kiadványokat, gyűléseket finanszírozott, és persze személyesen is győzködte a vele egy körökben mozgó befolyásos és gazdag embereket.

Mi több, Eastman 1928-ban a Kodaknál be is vezette a Costworth-naptár használatát, ahol innentől ezt használták a belső ügymenet irányítására, vagy éppen a pénzügyi eredmények összehasonlítására. A tapasztalatok meglepően jók voltak, amit az is jól mutat, hogy Eastman halála után még 57 évig, 1989-ig használatban maradt a rendszer a cégnél.

Imádtam. Amikor beléptem, nagyjából egy hétig tartott, amíg átálltam rá, de amikor elmagyarázták, felkiáltottam, hogy ez briliáns! Sokkal könnyebb volt összehasonlítani a különböző időszakok bevételeit

– mondja egy 1980-as években a cégnél dolgozó tanácsadó.

Minden ünnep három napig tart

Miért nem terjedt el akkor máshol is? A társadalmak, naptárrendszerek alapvető konzervativizmusa mellett a legnagyobb ellenérzéseket az ünnepnapok problémája jelentette. Az Egyesült Államokban például július 4-e, a függetlenség napja elhelyezése jelentett komoly akadályt.

Cotsworth úgy gondolta, a különböző szabott dátumhoz kötődő ünnepeket a dátumhoz legközelebbi hétfőre rakná, hogy így mindig három napos hétvégét jelentsenek.

A függetlenség napja így július 2-ára esett volna, ráadásul összességében még korábban is lett volna az évben, mint a megszokott. A másik megoldás az lett volna, ha az évben ugyanakkorra teszik, így viszont sol 16-a lett volna az ünnep dátuma.

Augusztus 20-át 8-án ünnepelnénk

Csak érdekességképpen: az idei március 15. a rögzített naptárban március 18. napjával egyezett volna meg, az ünnepnapot pedig 16-án, hétfőn tartottuk volna, míg a mi augusztus 20-ánk augusztus 8-a vasárnapjának felelne meg, tehát 9-én, hétfőn ünnepelnénk.

Egyiket sem lett volna egyszerű lenyomni a hazafias amerikaiak torkán, a Cotsworth-naptár pedig szép lassan eltűnt a közbeszédből, a mai, számítógépekkel és okostelefonokkal teli világunkban meg már a naptár bonyolultsága is kevesebb kihívást jelent, így ez a valóban racionális, jól átgondolt megoldás feltehetően nem is lesz újra több történelmi érdekességnél