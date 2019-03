Virágba borult a sivatag

Váratlanul virágba borult a dél-kaliforniai Anza-Borrego-sivatag – számol be az IFLScience. A vadvirágok feltételezhetően a kivételesen csapadékos télnek és az azt követő meleg időszaknak köszönhetően jelentek meg. Maga a virágzás már decemberben megindult a sivatagi fehér liliomok kinyílásával, de igazán látványossá csak az utóbbi hetekben vált, amikor többek közt a pipacsok, a sivatagi vasfű és a parlagi ligetszépe is kivirágzott.

A helyi vadvirágok magjait gyakran rendkívül vastag és viaszos a burok veszi körül, ami lehetővé teszi, hogy a talajban a hosszabb száraz időszakokat is átvészeljék.

Az efféle szupervirágzások további szokatlan vendégeket, például lepkéket is csábítanak a sivatagba, melyek aztán petéket raknak, a kikelt lárvák pedig a virágokat fogyasztják el.

If you live in LA/San Diego… Go see the superbloom that’s happening at Walker Canyon by Lake Elsinore. You’re welcome. pic.twitter.com/1wNwkz3ga4

— bojack norsewoman 🏹 (@mamavalkyrie1) 2019. március 8.