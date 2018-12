Miért indulnak télen nehezebben az autók?

A keményebb telek során, amikor a hőmérséklet jelentősen lecsökken, előfordulhat, hogy az autók nehezebben indulnak el. A komolyabb fagyok így alaposan megnehezíthetik a munkába igyekvők dolgát.

A járművek lassú indulásának alapvetően három oka lehet – írja a HowStuffWork.

Az első faktor az üzemanyag viselkedése. A benzin – más folyadékokhoz hasonlóan – kevésbé párolog a hidegben. Mivel az üzemanyag égetéséhez először el kell párologtatni a folyadékot, a szélsőséges hideg az égetést is lelassítja. A folyamatot jelentősen felgyorsíthatják azok a gyúlékony spray-k, melyeket kifejezetten a lehűlt motor beindítására gyártanak.

A második ok szintén egy folyadékhoz, az olajhoz köthető. Ahogy a hűtőben a méz is jóval dermedtebb, mint szobahőmérsékleten tárolva, úgy az olaj is besűrűsödik a hidegben. Így tehát amikor fagyban indítja be az ember az autóját, a motor mozgó alkatrészeit nehezebben keni az olaj. Az extrém hideg éghajlatú területeken ezért gyakran használnak szintetikus olajat, amely még télen sem dermed meg.

A harmadik tényező az akkumulátorok viselkedése. Az energiatárolók olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek érzékenyek a hőmérsékletre, a hideg hatására pedig lassabban indulnak el azok a folyamatok, melyek a motor beindításához szükségesek.

Komolyabb fagynál akár 50 százalékkal is csökkenhet az akkumulátorok hatékonysága.

A három fenti probléma orvosolható, ha az ember garázsban tárolja járművét, illetve ha motor előmelegítőt használ.

AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI Mindig is foglalkoztatott valami, amire nem találtad meg a választ, esetleg nem volt időd utánajárni? Küldd el nekünk, és mi választ adunk az élet nagy kérdéseire. Kövess minket rendszeresen, lehet, hogy a te kérdésed lesz a következő?!–

Kiemelt fotó: Thinkstock