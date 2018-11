Fél évszázados elmélet igazolódott be a rákról

Egy olyan elmélet igazolódott be a rákkal kapcsolatban, amit már az 1950-es évektől pedzegettek: a magasabb embereknek statisztikailag nagyobb esélyük lehet a rákra, az ok pedig egészen egyszerű.

Egy friss kutatásnak sikerült végre igazolnia azt, amit már az 1950-es években felvetettek orvosok és biológusok: minél nagyobbra nő valaki, statisztikailag annál nagyobb az esélye bizonyos rákfajták kialakulására. A Proceedings of the Royal Society B tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból kiderült, hogy ennek egészen egyszerű oka van:

a magasabb embereknek több sejtjük van, így nagyobb is az esélyük arra, hogy rendellenes sejtek jöjjenek létre a testükben.

A Kaliforniai Egyetem kutatói Leonard Nunney vezetésével megállapították, hogy minden 10 centiméter 10 százalékkal növeli a rák kialakulásának esélyét. A daganatok akkor alakulnak ki, ha sejtosztódás során valami rosszul sül el, és abnormális sejtek kezdenek burjánzani. Logikus, hogy akinek több sejtje van a testében, annak nagyobb esélye van arra, hogy ilyen daganatok szülessenek – de nem minden rákfajtára igaz ez, a kutatás 23-ból 14-ről tudta kimutatni, hogy esélyesebben jelenik meg magasabb emberekben.

A hasnyálmirigy-, nyelőcső-, gyomor- és szájrák nem tartozik ezek közé, a kutatók szerint valószínűleg azért, mert ezek jórészt környezeti tényezők hatására alakulhatnak ki, például a túlzott alkoholfogyasztás vagy a dohányzás miatt.

Az olyan betegségeknél viszont, mint a pajzsmirigy- és bőrrák, a magasság sokszorosan rontotta az esélyeket.

A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a túlsúly nincs ugyanilyen hatással a daganatok kialakulására, hiszen ekkor a sejtek száma nem növekszik. Az állatok esetében is hasonló statisztikákat találtak: a nagyobb testű kutyák például nagyobb eséllyel lesznek daganatosak, mint a kisebb testűek. A fajok között azonban egyáltalán nincs ilyen összehasonlítási alap, csak a fajon belül, hiszen a nagyobb testű állatok jellemzően tovább is élnek, mint a kisebbek.