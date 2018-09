Ebben a percben fordultunk rá az őszre

A végtelennek tűnő nyár után vasárnap állt be az igazi őszi idő, pont azon a napon, amikor a csillagászati ősz is kezdetét vette. Több ritka esemény is történik az őszi napéjegyenlőség idején.

Képtelenség minden szempontból helytálló definíciót adni arra, mérsékelt égövünkön mikor van az ősz első napja. Persze mi sem egyszerűbb, mint fellapozni a naptárt. A klímánkra jellemző négy évszak időjárásra nagyon jól elkülöníthető, nagyjából azonos időtartamú, adja magát a felosztás, amely szeptember 1-jére teszi az ősz kezdetét. De az időjárástól nem vonatkoztathatunk el teljesen, és épp az idei nyár feszítette pattanásig a határt, szeptember 21-22-éig szinte folyamatosan 30 fok körüli értékeket mérhettünk, ami bármelyik júliusnak becsületére válna. A pénteki hidegfront viszont erős lehűlést hozott, véget vetett a hőségnek, a hőmérséklet vasárnapra érte el a szeptemberre jellemző értéket. Vagyis ha az időjárást tekintjük, az idei ősz első napja szeptember 23. Háromból kettő teljesült Az ősz másik jól érzékelhető jel a nappalok rövidülése, a sötét periódus terjeszkedése, és hasonló eredményre jutunk, ha csillagászati definíció után nézünk. Ehhez képzeljünk el egy gömböt, amelynek középpontjában Földünk áll, ez az éggömb. Most tágítsuk a földi egyenlítőt egészen addig, amíg egy kört nem rajzol az éggömbre, ez az égi egyenlítő. Tőlünk nézve az állócsillagokhoz képest a Nap mozog az éggömbön, egy év alatt ír le egy kört, ez az ekliptika. Az ekliptika két helyen metszi az égi egyenlítőt, az egyik a tavaszpont, a másik az őszpont. Amikor a Föld áthalad a képzeletbeli őszponton, akkor kezdődik a csillagászati ősz, idén egészen pontosan szeptember 23-án hajnali 3:54:56-kor, cikkünk megjelenésének percében. Ezek után nincs más hátra, mint bölcsen megállapítani: az ősz kezdetének három, egyenként is megálló definíciója közül kettő idén egyszerre teljesült, szeptember 23-án kétszeres megerősítést nyert az ősz érkezése. Érdekes nap a mai Maradjunk még a csillagászatnál, pontosabban Földünk Nap körül rótt éves útjánál, aminek nemcsak az évszakok váltakozását, de a nappal és az éjszaka hosszának állandó változását is köszönhetjük. Illetve az idei szeptember 23. különlegességét is: Csillagunk – tőlünk nézve – áthalad az égi egyenlítőn, másként fogalmazva az éggömb északi feléről a délire lép át.

A Nap idén szeptember 23-án pontosan 90 fokban delel az Egyenlítő fölött.

A mai napon a világ minden pontján pontosan 12 órát tart a sötét és 12 órát a világos periódus.

Ettől kezdve az éjszakák már hosszabbak lesznek a nappaloknál, egészen a tavaszi napéjegyenlőségig. A napkelték és napnyugták időpontját összevetve nem jön ki a 12 óra, de ez csak érzéki csalódás. A földi légkör fénytörése okozza, hogy reggel percekkel korábban, este percekkel tovább látjuk a Napot, pedig az még/már nincs is ott. Gyönyörű évszak az ősz is, annyiból szomorú, hogy tényleg érezhetően terjeszkedik a sötétség. A mostani nagyjából napi 12 órás világos időszak egy hónap múlva 10,5 órára olvad, november vége felé már csak kilenc, karácsonykor pedig alig 8,5 órán át láthatjuk a Napot. Illusztráció: JOHAN SWANEPOEL / SCIENCE PHOTO LIBRARY

