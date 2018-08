A klímaváltozás a francia Alpok végét jelentheti

Panaszkodnak a hegymászók is a globális felmelegedésre, az Alpokban (és valószínűleg más magashegységekben) ugyanis lassan járhatatlanná válnak a szokásos mászó- és túraútvonalak, és életveszélyes nekiindulni, mondjuk, egy 1970-es turistafüzettel. A probléma óriási, a gleccserek mérete az elmúlt száz évben a felére csökkent, és az olvadás egyre csak gyorsul.

A franciaországi Chamonix-Mont-Blanc városa elég erősen a turizmusra, ezen belül is a hegymászókra támaszkodik – nem is csoda, hiszen itt van az Alpok legmagasabb hegye. A legtöbb turista túrázni, hegyet mászni, vagy síelni jön ide, a klímaváltozás viszont nagyon megnehezíti a dolgukat, és ezzel a város jövedelmének jó része is kieshet – írja a The Guardian.

Eltűnik a permafroszt, omlanak a hegyek

A hegycsúcsok állandó hótakarója és a gleccserek ugyanis drámai mértékben húzódnak vissza, 1900 és 2012 között a gleccserek térfogata a felére csökkent, ráadásul úgy, hogy az 1980-as évektől komolyan felgyorsult az olvadásuk. A Charmonix fölötti Mer de Glace gleccser 40 métert húzódik vissza évente.

A globális felmelegedéshez köthető az is, hogy egyre több a sziklaomlás a hegyeken, 2007 és 2015 között például összesen 550-et regisztráltak, ami

akár életveszélyes is lehet, ha a mászókat rosszkor kapja el.

Szakértők szerint azért növekszik a sziklaomlások száma, mert a repedésekben található, eddig folyamatosan fagyott víz most kiolvad, és ezzel meggyengíti a köveket. Ez volt az oka annak is, hogy a híres Bonatti-pillér leomlott: 2005-ben 265 000 köbméter kőzet zuhant a mélységbe, magával rántva a kőformációt is. A permafroszt eltűnésével egyre több ilyenre kell számítani.

Életveszélyes lehet megmászni a Mont Blanc-t

Ez pedig azt is magával hozza, hogy a jól bevált turista- és mászóútvonalak életveszélyessé válnak, sorra módosítani vagy kiegészíteni kell őket, hogy biztonságosan lehessen végigmenni rajtuk. Ha valaki egy 1970-80-as évekbeli turistafüzetet szeretne használni az útjához, valószínűleg már fel sem fogja ismerni a tájat, és könnyen lehet, hogy veszélyes területekre téved. A helyi trekkingelő közösség szerint a turisták és hegymászók nem tehetnek mást, mint alkalmazkodnak: a mászók által használt kunyhókhoz vezető utakat is kiegészítik és biztonságosabbá teszik.

A Conscrits kunyhóhoz például függőhidat kellett építeni, hogy megelőzzék a korábban használt, most már életveszélyes úton a baleseteket.

A nagyobb baj az, hogy a hegymászók hiába alkalmazkodnak, a felmelegedés nem áll meg: a klímaváltozás majdnem kétszer olyan gyorsan történik a hegységekben, mint a kisebb magasságokban, ezért ha szeretné még a hófödte Mont Blanc-t látni, lehet, hogy nagyon kell sietnie a túrával.

Nyitókép: Philippe Roy / Aurimages