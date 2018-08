Babakakiból érkezhet az egészség

A probiotikumbiznisz virágzik, mióta tudjuk, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy megfelelő legyen a beleink egészsége. Amerikai kutatók most babaszékletből vontak ki olyan probiotikus baktériumtörzseket, amelyek segíthetnek helyreállítani a megfelelő bélflórát, és megelőzni, sőt, akár gyógyítani is bizonyos betegségeket. A módszer unortodox, de a kísérletek azt igazolják: a babakaki-baktériumok segíthetnek, hogy egészségesebbek legyünk.

Lassan megértjük, hogy mekkora szerepe van a megfelelő bélflórának abban, hogy mennyire vagyunk egészségesek, hiszen már az is kiderült, hogy a belünk – kis túlzással – egy második agyként funkcionál a testünkben. Éppen ezért minden, ami a jó emésztést és a bélbaktériumok megfelelő arányát és egészségét segíti, kezd előtérbe kerülni – így élik virágkorukat most a probiotikumok is. Ezek gyakorlatilag jó baktériumok, amelyek együtt élnek velünk minden nap, és a beleinkben tanyáznak – gond csak akkor van, ha túl kevés van belőlük, mert ez emésztési betegségekhez vezethet.

Pelenkában turkálni a jó emésztés érdekében

Az amerikai Wake Erdei Orvostudományi Iskola (Wake Forest School of Medicine) kutatói úgy döntöttek, hogy makkegészséges babák székletéből fogják kinyerni a hasznos probiotikumok következő generációját. Ez azért új dolog, mert egyrészt nagyon kevesen gondolnak arra, hogy babakakit vizsgáljanak, másrészt eddig nagyrészt csak a beteg emberek baktérium-háztartását vizsgálták hasonló kutatások, hogy rájöjjenek, milyen hatással vannak a betegségek a bélflóra egyensúlyára.

Az amerikai kutatók úgy gondolták, hogy a bébifekália tökéletes lehet arra, hogy minél egészségesebb ember bélbaktériumait vizsgálják meg.

Összesen 34 baba székletében turkáltak, és összesen 321 probiotikumot vizsgáltak meg. Mindegyik a tejsavbacilusok és az Enterococcus baktériumok törzséhez tartozott, közülük kiválasztották a legjobb tízet, és ezekből készítettek egy olyan koktélt, amit egereknek adtak be, méghozzá úgy, hogy az egyik csapat egér csak egyszer kapott ilyen probiotikumot, míg a másik csapat az első adag ötszörösét. Az egerek mellett emberi székletbe is fecskendezték a probiotikumokat.

A zsírsavtermelésben a lényeg

Kiderült, hogy minél több ilyen jutott az egerek szervezetébe, annál egészségesebbek lettek. Ez annak köszönhető, hogy a kinyert baktériumok ösztönzik a szervezetet a rövid szénláncú zsírsavak termelésére, amelyek elengedhetetlenek a jó bélegészséghez. Azok az emberek, akik cukorbetegségtől, elhízástól, autoimmun betegségektől vagy bizonyos rákfajtáktól szenvednek, jellemzően kevesebbet állítanak elő ezekből a zsírsavakból.

További vizsgálatok kellenek még ahhoz, hogy a kutatók meg tudják állapítani, vajon az ezen betegségek során roncsolódott bélflórát is helyre lehet-e állítani a babakakából nyert probiotikumokkal, de az első kutatás legalább bizalomgerjesztő eredményekkel zárult. Az már tuti, hogy a babafekália az egészségmegőrzésre nagyon jó, már csak arra kéne rájönni, hogyan kommunikálják a probiotikumkoktélt egy kicsit jobban – nem biztos, hogy így azonnal elkapkodnák a boltok polcairól.