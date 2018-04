Szemétből építenek fészket a koppenhágai hattyúk

Múlt héten Koppenhága lakói testközelből is megtapasztalhatták, hogy milyen súlyos problémát is okoz a műanyagszennyezettség. A városi hattyúk ugyanis a helyi tavakba dobált hulladékokból kezdtek el fészkeket kialakítani – írja az IFLScience.

A helyi sajtó szerint a szemetet többnyire a népszerű Lujza királyné hídjáról dobálják a vízbe. A madarak innen gyűjthetik össze a természetes anyagnak vélt hulladékot.

Hasonló jelenséget már a tavalyi költési időszak során is megfigyeltek.

Maria Reumert Gjerding, a Dán Természetvédelmi Társaság elnöke szerint a helyzet aggodalomra ad okot. Míg a természetes eredetű anyagok gyorsabban lebomlanak, ha állatok fogyasztják el őket, a műanyagok esetében más a helyzet. Az élőlények gyakran élelemnek nézik a hulladékot, szervezetük viszont képtelen feldolgozni a szemetet.

Az állatok könnyedén elpusztulhatnak a hulladék lenyelésébe. Az élőlények ráadásul bele is gabalyodhatnak a műanyagokba, melyek ily módon szintén végezhet velük.

A szennyezettség egyébként nemcsak a kisebb, szárazföldi fajokat fenyegeti, hanem olyan tengeri óriásokat is, mint a nagy ámbráscet.

"A swan swam to its nest in a lake near Queen Louise’s Bridge in central Copenhagen, Denmark, on Tuesday. The swan’s nest is partly made from trash from the lake and contains several eggs. pic.twitter.com/JCW0xpTC1i"

— hellyersty (@hellyersty) April 19, 2018