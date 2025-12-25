Ingyen adják az elmúlt évek legjobb szerepjátékát

epic games storeingyen játékdecember 25disco elysium
Az Epic Games Store legújabb ingyen játéka a Disco Elysium - The Final Cut.

A december 24-én délután 5-kor a 2022-es The Callisto Protocol lett az Epic Games Store ingyen kínált játéka, 24 órával később pedig menetrendszerűen megérkezett a december 25-ei ajándék, ami nem más, mint a Disco Elysium – The Final Cut.

A program (ingyen) beszerzésére most is mindössze 24 óra áll rendelkezésre, hiszen december 26-án 17:00-tól újabb akció indul.

A Disco Elysium – The Final Cut megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.

