Megszólalt a One az internetleállás kapcsán

admin Lányi Örs
2025. 12. 09. 08:05

Kedden reggel országosan problémák akadtak a One internetes és mobilinternetes szolgáltatásával, amiről itt számoltunk be.

Azóta, reggel 7 óra után, a szolgáltató is megszólalt az üggyel kapcsolatban:

A belföldi mobilhálózati hibát sikeresen elhárítottuk, azonban néhány külföldön tartózkodó ügyfelünknél továbbra is előfordulhatnak adatroaming-problémák. Vezetékes szolgáltatásaink esetében részleges kiesés tapasztalható Vác térségében. Önkiszolgáló digitális felületeink helyreállítása folyamatban van. Kollégáink folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán. Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérünk!

A szolgáltató egyébként a Facebookon közzétett posztjában korlátozta, hogy kik szólhatnak hozzá a bejegyzéshez.

