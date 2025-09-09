Így kötheti össze az OTP Bank alkalmazást a nyugdíj- és egészségpénztárával

Az OTP Bank egy ideje már lehetőséget biztosít arra az ügyfeleinek, hogy összeköthessék az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető OTP Bank okostelefonos alkalmazást az OTP nyugdíj- és OTP egészségpénztár fiókokkal, ami lehetővé teszi, hogy az appon belül is elérhetők legyenek az említett pénztárak legfontosabb adatai.

Például az aktuális egyenleg, a tőke és a hozam, a könyvelés alatti tételek, a lekönyvelt és legutóbbi tranzakciók, amikhez pillanatok alatt hozzáférhetünk a mobilunk segítségével, nem kell a böngészőben belépni az OTP portálok felületére.

Az OTP Bank alkalmazás és a két pénztár összekötése alapvetőenegyszerű feladat, mindössze két-három perc alatt elvégezhető művelet, csak néhány adatot kell előkészíteni hozzá.

Egészségpénztár esetén:

születési dátum,

egészségpénztár kártyaszám,

tagsági okiratszám.

Nyugdíjpénztár esetén:

születési dátum,

tagsági okiratszám,

adóazonosító jel,

nyugdíjpénztár kártyaszám.

A regisztráció menete

Amennyiben a fenti adatokat sikeresen összegyűjtöttük, utána már csak be kell lépni az okostelefonos OTP Bank alkalmazásba, majd követni az alábbi lépéseket:

a jobb alsó sarokban rábökni a Továbbiak menüpontra,

kiválasztani a Megtakarítási portfólióim opciót,

attól függően, hogy egészség- vagy nyugdíjpénztárról van szó, a megtakarítási diagramm alatt kiválasztani a megfelelőt, és megnyomni a Regisztrálok gombot,

a betöltődő új felületen kitölteni a kért adatokat,

egy pipával elfogadni az adatkezelési tájékoztatót,

majd megnyomni a Regisztrálok gombot.

Amennyiben a megadott adatok helyesek, akkor lényegében azonnal megtörténik a regisztráció, és innentől fogva a Továbbiak menüpont Megtakarítási portfólióim opcióját kiválasztva a kördiagramm mutatni fogja a megtakarításaink összegét, az alatta lévő menüből pedig kiválaszthatóvá válnak az egyes pénztári megtakarítások, amelyeken belül megtalálhatunk minden, a fiókunkhoz kapcsolódó fontos információt.