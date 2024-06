Nagyon hasznos újdonságot kapott a Messenger

Nagyon hasznos új funkció bukkant fel a Messenger üzenetküldő szolgáltatás mobilos verziójában: végre rögzíthetők a számunkra fontos/hasznos üzenetek, amiket így a jövőben (vissza)keresés nélkül, pár érintéssel szinte azonnal megtalálhatók.

Biztos, hogy minden Messenger felhasználó életében előfordult már, hogy üzenetben kapott valamilyen információt (kapukód, recept, telefonszám stb.), amire napokkal, hetekkel, hónapokkal később lett volna szüksége, de nem emlékezett rá, így a keresés funkciót kellett alkalmaznia, hogy visszamenőleg megtalálja amire szüksége van.

Ennek most vége, mert a Messenger mobilos verziójában az ilyen hasznos üzenetek immár rögzíthetők, és egy külön menüben bármikor visszanézhetők. Ehhez nem kell mást tenni, mint kiválasztani az adott üzenetet, nyomva tartani rajta az ujjunkat, mire felugrik egy menü, amiben immár ott a Rögzítés funkció is. Ez elvégezhető a küldött és fogadott szövegekkel is, és minden esetben megjelenik felettük egy kis gombostű ikon.

Az így elmentett üzenetek ezt követően a jobb felső sarokban lévő ikonra (egy körben lévő i betű) kattintva, a Rögzített üzenetek megtekintése menüpontban olvashatók vissza. Akár több is, mert annyi üzenetet rögzíthetünk, amennyit csak szeretnénk.

Jelen pillanatban csak annyi korlátozást fedeztünk fel, hogy a rögzítés funkció csak az okostelefonos alkalmazásban működik, a böngészős változatban (egyelőre?) nem, illetve csupán a kétfős privát beszélgetésekben érhető el, csoportos chateknél nem.