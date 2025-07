Donald Trump 30 százalékos vámmal sújtaná az EU-t augusztustól

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy augusztus 1-jétől 30 százalékos vámot vet ki a Mexikóból és az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező importárukra. Ez azt jelenti, hogy a hetekig tartó tárgyalások után sem sikerült átfogó kereskedelmi megállapodásra jutni az USA kulcsfontosságú partnereivel.

Az új vámintézkedéseket Trump külön-külön közzétett levelekben jelentette be a Truth Social nevű közösségi oldalon. A hét elején már több más országot is célba vett: Japán, Dél-Korea, Kanada és Brazília mellett a rézre is 50 százalékos vámtarifát rendelt el – jegyzi meg a Reuters.

Az Európai Unió abban reménykedett, hogy sikerül egy átfogó kereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, amely a 27 tagállam érdekeit egységesen képviselte volna. Azonban Trump lépéseire már napok óta számítottak Brüsszelben, különösen azután, hogy az amerikai elnök egyre szélesebb fronton terjesztette ki vámháborúját.

Az EU eredetileg olyan egyezményt szeretett volna elérni, amely ipari termékek esetében kölcsönös, nulla százalékos vámtarifákat rögzít. A hónapok óta tartó, kemény tárgyalások azonban egyre inkább arra mutatnak, hogy legfeljebb egy ideiglenes megállapodásra van esély – a reményt viszont még nem adták fel egy későbbi, kedvezőbb egyezség iránt.

Az unió tagállamai között sincs teljes egyetértés: Németország gyors megállapodást sürget ipari szektora védelme érdekében, míg Franciaország óva int attól, hogy az EU engedjen egy egyoldalúan amerikai feltételeken alapuló alku nyomásának.