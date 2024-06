Hasznos funkcióval bővül az androidos Chrome böngésző

A Google bevezeti a Listen to this page nevű új opciót, amely képes felolvasni egy weboldalt az androidos Chrome böngészőből, írja a Verge.

A funkció a zenelejátszók felületéhez hasonlóan lejátszásvezérlőkkel rendelkezik, lehetővé téve a hang megállítását, az olvasási sebesség módosítását, illetve az előre- vagy visszaugrást is. Emellett a nyelvet is módosítani lehet, amelyben elsőre nagy valószínűséggel nem szerepel lehetőségként a magyar.

A funkció meglétét úgy tudja letesztelni, hogy lekoppintja a jobb felső sarokban található, három ponttal jelzett beállítások menüt, és ha ott van a Listen to this page/Hallgassa meg ezt az oldalt opció, már neki is láthat.

Ameddig ez nem érkezik, a Google Asszisztenst is megkérheti a felolvasásra, így azonban ki kell lépnie a böngészőből.

A Google asztali számítógépeken is teszteli ezt szolgáltatást. A 9to5Google jelentése szerint az androidos Chrome alkalmazás 125-ös verziójában jelenik majd meg az opció.