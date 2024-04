Kiderült, mikor csap le a Disney+ a jelszómegosztókra

A Netflix után a Disney+ is véget vet a jelszómegosztásnak, vagyis annak a gyakorlatnak, hogy egyetlen előfizetést több háztartásban is használjanak egy adott előfizetést. A vállalat vezérigazgatója, Bob Iger egy interjúban most azt is elárulta, mikor kerülhet sor erre, írja a Verge.

A Star Wars, Marvel és még megannyi franchise tulajdonosaként számontartott cég vezetője elmondta, júniusban kezdődhet meg az első hulláma a jelszómegosztással kapcsolatos figyelmeztetések kiküldésének, először azonban csak néhány országban. Sokan úgy gondolják, hogy ez először a nagyobb piacokon, vagyis például Észak-Amerikában lesz érzékelhető.

Szeptembertől azonban már az összes előfizetőre kiterjed majd a korlátozás.

A Disney pénzügyi igazgatója, Hugh Johnston megerősítette, hogy a helytelen megosztást végző előfizetők először felszólítást fognak kapni, hogy regisztráljanak saját előfizetéssel. Ezt követően azonban a tiltás is életbe léphet. Az előfizetők a Netflix gyakorlatához hasonlóan a háztartásukon kívüli tagokat is felvehetnek majd további díj ellenében, azonban egyelőre nem tudni, ez mennyibe fog kerülni.