Olyan anyagot bányászhatnak a Holdon, ami megváltoztathatja a földi életet

Az Interlune nevű startup lehet a világon az első olyan vállalat, ami a Hold erőforrásait bányászná ki, hogy aztán azokat a Földön hasznosíthassák. Az amerikai cég első körben a hélium-3-ra fókuszálna, ami a hélium egy olyan izotópja, amit a Nap a benne zajló fúziós folyamatok során termel, és amiből bőséges mennyiséget találni a Holdon, írja az Ars Technica.

A Földre a napszél nem tudja elhozni az anyagot, mert a magnetoszféra blokkolja. A hélium hármas tömegszámú izotópját ugyanakkor akár olyan, örök energiát ígérő fűtőanyagként is lehetne hasznosítani, ami nukleáris, mégsem radioaktív. Emellett a kvantumszámításban és az orvosi képalkotó diagnosztikában is nagy hasznát lehetne venni.

Rob Meyerson, az Interlune egyik alapítója és a Blue Origin korábbi elnöke elmondta, a cég azt reméli, hogy a jövőben a NASA egyik küldetése részeként eljuttathatja a bányászeszközét a Holdra.

A tervek szerint 2028-ra egy kísérleti üzemet is ki lehetne alakítani az égitesten, ami 2030-ra kezdhetné meg a működését. Az Interlune először felmérné a hélium-3 koncentrációját a leendő munkaterületen, majd az erre a célra kialakított robottal kivonná azt a Hold kőzetéből, teszi hozzá a hvg.

Érdekesség, hogy az anyag iránt már a náci Németország is mutatott érdeklődést, azóta pedig gyakran megjelent a tudományos-fantasztikus irodalomban is: a For All Mankind nevű sorozatban például ez az anyag váltotta fel a földi fosszilis energiahordozókat.