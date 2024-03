Nem tudja kiszűrni a 112, ha egy segélyhívást az Apple ütközésészlelője indít

Az újabb típusú Apple Watch-ok és iPhone-ok egy úgynevezett ütközésészlelés funkciót tartalmaznak, melynek lényege, hogy a telefon vagy karóra érzékeli

a frontális ütközést,

az oldalirányú ütközést,

a hátulról történő ütközést

és a borulást,

és, ha a felhasználó 20 másodpercen belül nem reagál, a készülék automatikusan hívja a segélyszolgálatokat.

A funkció a 2022 őszén vagy ezt követően piacra dobott Apple termékeken érhető el (az iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro okostelefonokon, az Apple Watch Series 8 és Series 9, a második generációs Apple Watch SE, az Apple Watch Ultra és Apple Watch Ultra 2 okosórákon). Ha a baleset során az érintett Apple Watch-ot visel, a hívást az iPhone kezdeményezi, de az „autóbaleset észlelése” funkciók az Apple Watch-on keresztül futnak.

A gyártó magyar nyelvű támogatói oldala szerint az említett automatikus hívást követően az iPhone hangüzenetet játszik le a sürgősségi segélyszolgálatoknak, amiben tájékoztatja őket, hogy súlyos balesetet szenvedett, és megadja a közelítőleges szélességi és hosszúsági koordinátákat a kereséshez. A hangüzenetet az Apple digitális asszisztense, a Siri diktálja be a segélyszolgálatnak,

ami viszont nem tud magyarul.

Egy iPhone 14 Pro menüjében (Beállítások > Vészhelyzet – SOS) kerestük meg ezt a funkciót (Hívás súlyos ütközés esetén), ami alapból be van kapcsolva, és a magyar nyelvű szöveg itt is azt írja, hogy „ha autós ütközést szenvedett, akkor az iPhone képes automatikusan felhívni a sürgősségi segélyszolgálatokat.” Nincs ugyanakkor tájékoztatás és beállítási lehetőség a fentebb említett hangüzenettel kapcsolatban.

Mivel a gyártó részben ezzel a funkcióval reklámozza a termékeit Magyarországon is, rákérdeztünk az Egységes Segélyhívó Rendszert (ESR) üzemeltető Országos Rendőr-főkapitányságnál: mik a tapasztalataik, hogyan működik a gyakorlatban az ilyen típusú vészhívás.

Válaszukban azt írták, hogy a hívásfogadó központokban (HIK) működő hívásfogadó rendszer (HIR) az Apple Watch ütközésészleléssel érkező segélyhívásokat külön szűrni nem tudja, mivel egy ilyen jelzés a felhasználó mobiltelefon-készülékének a SIM-kártyáját használva, „hagyományos” hívásként – mintha mobiltelefonról hívnák a 112-t – érkezik a HIR-be. Ez egyben azt is jelenti, hogy statisztika sem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hány esetben riasztott a kompatibilis Apple Watch vagy az iPhone készülékek ütközésészlelője a technológia magyarországi megjelenése óta.

Megerősítették ugyanakkor, hogy az ütközéskor indított automatikus hívás során valóban gépi hangüzenet érkezik a 112-es segélyhívó számra. Azt viszont nem részletezték, hogy ez milyen nyelven történik meg.

Közölték, hogy az operátor minden esetben megpróbálja a bejelentőt visszahívni, amennyiben sikerül, az esemény tisztázását követően az illetékes készenléti szervvel megosztja a pontosított adatokat. Ha a visszahívás sikertelen, úgy a bejelentéskor rendelkezésére álló információkat továbbítja a készenléti szerv felé.

Amennyiben a – 2013-ban a segélyhívások fogadására, kezelésére létrehozott – hívásfogadó központok munkatársa olyan esetet továbbít a készenléti szervek felé, melyben a visszahívás sikertelen volt, az illetékes szerv munkatársa intézkedik az egyéb, kiegészítő információk beszerzésével kapcsolatban. Ezt követően az összes rendelkezésére álló információt, körülményt mérlegelve dönt a további intézkedés megtételéről, amely a reagáló egység (rendőr, mentő, tűzoltó) helyszínre irányítása is lehet

– fogalmaztak.

Azt is leszögezték válaszukban, hogy a rendőrség az egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a segélykérésekre – bármilyen csatornán érkeznek is – a hatáskörének megfelelően, a lehető leggyorsabban és szakszerűen reagáljon. Tájékoztattak továbbá, hogy HIK munkatársai nem csupán hangalapú segélyhívásokat fogadnak, a 112-es egységes európai segélyhívó számra ingyenesen lehet rövid szöveges üzenetet (SMS) küldeni. Ezen kívül működik a „112SOSHallássérülteknek” mobil applikáció, valamint a gépjárműbe épített automata segélyhívó rendszer, az E-call is.

Megkerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot is azzal kapcsolatban, náluk mi a protokoll, ha az operátor egy olyan esetet továbbít hozzájuk, aminél a hívás és a visszahívás is sikertelen volt, és a tárcsázótól semmilyen információt nem sikerült begyűjteni.

Erre azt válaszolták, hogy amennyiben okoseszközről érkezik jelzés, és a bejelentővel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a protokoll szerint az esetet a katasztrófavédelem segélyhívásként kezeli.

Ha a jelzésből kinyerhető telefonszám – ez lehet egy diszpécserközpont is – azt a műveletirányítás felhívja annak érdekében, hogy a jelzés körülményeit tisztázni lehessen. Ezzel egy időben megtörténik a riasztás és a társszervekkel történő kapcsolatfelvétel is

– írták.

Az automata segélyhívásokat, például a járművekben lévő e-segélyhívót (e-Call), illetve az automata úgynevezett tűzátjelzést a katasztrófavédelem valós bejelentésként kezeli, tették hozzá.

Azt egyébként az Egységes Segélyhívó rendszerben az esetek nagy százalékában néhány éve látják, hogy honnan érkezett a hívás, még akkor is, ha senki nem szól bele a telefonba, adott esetben azért, mert az Apple Watch ütközésészlelője indította a hívást, és a bejelentő magatehetetlen.

A 112-es hívószám mögött álló rendszer 2020-ban kapta az úgynevezett Advanced Mobile Location (AML) technológiát, melynek segítségével a korábbinál sokkal pontosabb helymeghatározás segíti a szolgálat munkáját. A hívást fogadó operátorok, korábban legfeljebb tíz kilométeres pontossággal határozhatták meg a hívás forrását, az AML viszont ennél nagyságrendekkel pontosabb információt adhat. Az új opció akár 5 méteres precizitással is képes jelezni a hívás helyét, ami jelentősen felgyorsíthatja a segítségnyújtás idejét.