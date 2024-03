Megint leállt a Facebook és a Messenger

Március 5-én délután fél öt magasságában ismét problémáznak a Meta közösségi szolgáltatásai: a Facebbok és a Messenger előbb kijelentkezteti a felhasználókat mobilon és böngészőben egyaránt, majd megtagadja a visszalépést, az adatok megadása után mindkét rendszer azt jelzi, hogy helytelen a jelszó.

Amennyiben hasonlót tapasztal, nem önnél van a hiba, a Metánál lépett fel valamilyen komolyabb probléma, ami egyidejűleg érint több millió felhasználót.

Fontos, hogy jelen helyzetben nincs értelme jelszót módosítani, illetve ellenőrző kódot kérni, ez nem fog segíteni a belépésben, sőt, a rengeteg próbálkozás jó eséllyel csak tovább ront a helyzeten.

A kijelentkeztetéssel járó leállás nem csak a magyarokat érinti: a Meta szolgáltatásait is figyelő Downdetector oldal adatai alapján pár perc alatt 215 ezren jelezték, hogy probléma van, a leállás a jelek szerint globális, a világ minden tájáról érkeznek a visszajelzések, hogy elérhetetlen a Facebook és a Messenger.

A The Verge időközben arról ír, hogy a Meta elismerte a problémát, és jelezték, hogy

tisztában vagyunk a helyzettel, a mérnökeink azon dolgoznak, hogy olyan gyorsan megoldják a problémát, ahogy csak lehet

A Meta problémái mindeközben átgyűrűzni látszanak más cégek szolgáltatásaira is, a Downdetector grafikái délután öt óra magasságában már azt mutatják, hogy egyre többen jeleznek problémát a Google, a TikTok, az X (egykori Twitter) és olyan telekommunikációs cégek szolgáltatásainál is, mint például a Deutsche Telekom.

Hasonló mértékű kimaradás legutóbb 2021 októberében történt, akkor több órára elérhetetlenné váltak a Meta szolgáltatásai (ennek okairól itt írtunk), és ezúttal sem csak a Messenger és a Facebook érintett: a tavaly indult, már Európában is elérhető Threads alkalmazás szintén nem működik, illetve már az Instagramnál is jelentkeznek problémák. A képmegosztó szolgáltatás egyelőre nem léptette ki a felhasználókat, de új tartalmakat nem tölt be, és üzeneteket sem lehet küldeni.

Cikkünk folyamatosan frissül.