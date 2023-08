Magyar nevezetességekkel bővült mindenki kedvenc repülőszimulátora

Jelentős frissítést kapott a Microsoft Flight Simulator, amely főleg a közép-kelet-európai emberek szívét dobbanthatja meg. Csehország és Szlovákia mellett ugyanis Magyarország nevezetességei is megelevenednek a játékban, minden eddiginél jobb minőségben – írja az XboxGamer365 blog.

A Flight Simulator tizennegyedik „világfrissítése” Kelet-Európa régióit dobja fel új műholdas felvételekkel, magassági adatokkal, fotogrammetriai városokkal és kézzel modellezett nevezetességekkel, illetve repülőterekkel. A frissítésbe 103 nevezetesség, 6 repülőtér és 10 város került be a fent említett országokból.

A magyarországi rajongók 19 magyar nevezetességet figyelhetnek meg a játékban, köztük Pécs-Pogány repülőterét és Budapestet is felfedezhetik.

A világfrissítéshez persze tevékenységek is tartoznak a Microsoft Flight Simulatorban. Bekerült három új „Discovery Flight”: Prága, Szarajevó és Budapest, három leszállási kihívás különböző repülőterekre. Emellett négy bozótkirándulás is várja az érdeklődőket, amelyek közt dunai és kárpátiai utazás is helyet kapott.

Az új tartalom mindenki számára ingyenes. A Microsoft Flight Simulator beépített piacterén kell megkeresni és letölteni a World Update XIV-et.