Újabb mérföldkőhöz ért a Wise, ami arculatváltást is hozott magával

Elérték a 16 millió ügyfelet, és teljes vizuális átalakításon esik át a pénzügyi szolgáltatás.

Világszerte 16 millió ügyfél használja a Wise szolgáltatásait, ami a mérföldkő elérésével párhuzamosan új arculatot vezet be. A fintech cég bejelentése szerint a teljes vizuális átalakítással egy friss zöld palettát és egy merész, új betűtípust mutatnak meg, a megjelenésben pedig felfedezhetőek a világ pénznemei, helyei és nyelvei.

A dizájnváltás a szolgáltatás funkcióit nem érinti, az új arculat célja, hogy a Wise ügyfélélménye a regisztráció helyétől és nyelvétől függetlenül egységes legyen, miközben gyors, kényelmes, költséghatékony és átlátható, globális alternatívát hozzon létre a hagyományos bankok rendszerével szemben. Cél továbbá, hogy a vállalat megduplázza terjeszkedését.

A Wise a közelmúltban vezette be az Egyesült Királyságban a Vagyon (Asset) elnevezésű funkciójához tartozó Kamatokat, valamint Európában (így Magyarországon is) elindította az egyenleg-visszatérítést egyes valuták (pl. angol font, amerikai dollár, euró) esetében.

Ezek olyan funkciók, amik lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a Wise-nál tartott pénzükön hozamot érjenek el, anélkül, hogy lekötnék azt, így bármikor hozzáférhetnek, amikor szükségük van rá. Az új arculat leleplezése mellett a Wise bejelentette, hogy a Vagyont Szingapúrban is bevezették, és a funkció hamarosan Európában is elérhető lesz. C cég emellett engedélyt kapott, hogy hamarosan többpénznemű számlát és kártyát kínáljon Indiában és Izraelben.

“Az elmúlt évben új funkciókat vezettünk be, hogy a Wise ügyfeleink számára még hasznosabb legyen, utalásaik pedig még gyorsabbak. Az utalások több mint felét kevesebb mint 20 másodperc leforgása alatt juttatjuk el a kedvezményezettnek. Csak 2022-ben körülbelül 646 milliárd forintot (1,5 milliárd fontot) takarítottunk meg ügyfeleinknek a bankokhoz képest.” – mondta Kristo Käärmann, a Wise társalapítója és vezérigazgatója .

A cég közleménye szerint hetente mintegy 100 000 új ügyfél regisztrál náluk, és negyedévente közel 6 millió aktív ügyfelük körülbelül 10,8 ezer milliárd forint (25 milliárd font) értékű utalását kezelik.

A vállalatnak Budapesten van a második legnagyobb irodája Európában, ahol jelenleg a Wise 5000 alkalmazottjából 700 dolgozik. A budapesti központban a teljes cég képviselteti magát, beleértve a banki, mérnöki, marketing, üzemeltetési és termékekkel kapcsolatos feladatokat is.