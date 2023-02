Már-már vakító lesz az új Philips csúcstévé

A Philips csúcstévé olyan fényerőt biztosít, ami pár éve elképzelhetetlen volt OLED panelnél.

A Philips tévéket gyártó TP Vision idén sem vett részt a januárban esedékes CES kütyüexpón, ahol a legtöbb nagy gyártó mutatja be a tévés újdonságait, ehelyett megvárták a február közepét és most mutatták be a 2023-as tévékínálatukat, köztük az idei OLED paneles modellekkel. Utóbbiak különlegessége, hogy mindegyik megkapja a 7. generációs P5 AI processzort, illetve az Ambient Intelligence V2-es verzióját, ami lehetővé teszi, hogy a képernyő fényereje, gammája és színreakciója valós időben módosuljon a környezeti fényviszonyokhoz igazodva.

Az idei sorozat abszolút csúcsmodellje a Philips OLED+908, ami ősszel kerül kereskedelmi forgalomba, méghozzá 55, 65 és 77 hüvelykes kivitelben. A legújabb META OLED panelt használó készülék különlegessége, hogy akár 2100 nit fényerőre is képes, ami közel 70 százalékos emelkedést jelent a korábbi modellekhez képest, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók minden korábbinál jobb minőségben élvezhessék a magas dinamiktartományú (HDR) tartalmakat.

A tévé emellett egy beépített, 80 wattos, 3.1-csatornás Bowers & Wilkins hangrendszerrel felszerelve érkezik, és már ezen a készüléken is Google TV operációs rendszer lesz a orábban megszokott Android TV helyett. A gyártó a videójátékosokról sem feledkezett meg, hiszen a ma már alapnak számító 4K felbontás mellett adott a HDMI 2.1 és a 120 Hz-es képfrissítés, nem hiányzik a FreeSync Premium, a G-Sync és az ALLM sem, illetve adott az eARC is.

Apró, de érdekes változás a korábbi modellekhez képest, hogy az OLED+908 egy új távirányítót kapott, ami USB-C csatlakozón keresztül újratölthető akkumulátorral rendelkezik, illetve felszerelték egy, az Ambilight háttérvilágítás be- és kikapcsolását megkönnyítő, új „123” gyorsbillentyűvel. Újdonság továbbá, hogy a távirányító mozgásérzékelővel is rendelkezik, ami észleli, ha a távirányítót felemelték, és aktiválja a háttérvilágítást.